Le CNRD ne fait pas de « fixation » sur les 36 mois, mais tient aux « activités » du chronogramme

On en sait un peu plus sur la mission que la CEDEAO, à travers notamment le président en exercice, Umaru Sissoco Embalo, et le médiateur, Thomas Boni Yayi, a effectué en Guinée. Via un communiqué rendu public ce mardi 23 juillet par l’équipe par la médiation, on apprend que les autorités de la Transition guinéenne ne faisaient pas des 36 mois une période figée. Toutefois, ces mêmes autorités ont clairement signifié aux membres de la Délégation de la CEDEAO qu’il n’était pas question que les 10 étapes proposées par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, soient amputées. Cela s’appelle concéder, tout en ne concédant pas.

