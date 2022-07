MANIFESTATION DU FNDC : le Parquet général demande des poursuites contre les organisateurs

Le Parquet général vient de mettre sa menace exécution. Il a donné aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance de Kaloum, Dixinn, Mafanco, Dubréka et Coyah des instructions aux fins de poursuites judiciaires contre les organisateurs et les participants à la manifestation de ce jeudi 28 juillet 2022, organisée par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), pour des faits présumés de manifestation illicite, de destruction d’édifices publics et de biens privés, de provocation à un attroupement, de coups et blessures volontaires, d’association de malfaiteurs, d’entrave à la liberté de circulation et de complicité.

Ci-dessous le communiqué du parquet :

N’Famoussa Siby