la CBG recrute des conseillers sectoriels relations communautaires et litiges (H/F) externes

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le Département des Relations Communautaires, le titulaire du

poste de Conseiller Sectoriel Relations Communautaires et Litiges aura pour missions d’informer les communautés et les autorités locales des activités, des programmes de la CBG et des différentes politiques et procédures existantes. Il devra aussi gérer les risques sociaux et faciliter le maintien de la licence sociale pour opérer en parfaite harmonie avec les collectivités locales.

Pour les détails, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

FP CSRCL EXTERNE_Rev01