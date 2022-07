La CBG recrute un coordonnateur Engagements communautaires (H/F) externe

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le Département des Relations Communautaires dont le rôle est de construire des relations durables avec les communautés locales et les différentes parties prenantes, se caractérisant par un respect mutuel, un partenariat actif et un engagement sur le long terme, le Coordonnateur Engagements Communautaires aura pour rôle de mettre en œuvre le plan de gestion environnemental et Social (PGES) et les plans d’actions assortis aux différents plans de gestion, conformément aux politiques de la CBG en la matière, aux textes règlementaires en vigueur en République de Guinée et dans le respect des normes de performance (NP) internationales de l’IFC en matière environnementale et sociale, et en particulier la NP1, NP2, NP4, NP5 et NP8. Il veillera à ce que les différentes parties prenantes soient informées des activités, des programmes de la CBG et des différentes politiques et procédures existantes.

Pour les détails, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

FP COORDONNATE ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES_Rev01