Le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sollicite des offres déposées en ligne et sous plis fermés, de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de rénovation et d’entretien des locaux du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, situé à Almamya, Kaloum, Conakry.

Pour les détails, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

avis_renovation MAGEL