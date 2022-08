« Asseyons-nous autour d’une table et disons nous les vérités », plaide l’Union mandingue à Kankan

La situation sociopolitique se dégrade ces derniers jours avec la reprise des manifestations par le FNDC, le 28 juillet 2022, dont le bilan établi fait état de cinq morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels. Suite à cette montée de la tension, les leaders d’opinion sortent du silence face à la nouvelle tournure que la gestion de la transition est en train de prendre.

Et au regard de la situation, l’antenne régionale de l’Union Mandingue à Kankan invité les différents acteurs à privilégier la paix et le dialogue pour une issue favorable. « Nous voyons depuis des jours que la situation prend une autre dimension. Il faut que les différentes parties privilégient la paix et le dialogue. C’est le souhait de tout le monde dans ce pays. C’est seule la Guinée que nous avons en commun. Asseyons-nous autour d’une table et disons nous les vérités. Cela est mieux que d’être dans les rues. Il faut qu’on se ressaisisse car, personne ne viendra développer ce pays à notre place et les rues ne sont nullement la solution », a déclaré ce lundi le porte-parole de l’entité, Elhadj Bangaly Koulibaly.

Par ailleurs, l’antenne régionale de l’Union mandingue à Kankan a précisé qu’elle s’abstient de s’adresser uniquement au président de la transition. « L’Union mandingue est la représentativité de tous les Guinéens. Notre message s’adresse à toutes les parties. On ne particularise rien », a-t-il tranché.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com