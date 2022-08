CONSTANTIN-MADINA : un tronçon devenu un calvaire pour les usagers…

Le tronçon Carrefour Constantin-Madina Avaria est en état de dégradation très poussée. Cette route très pratiquée par les citoyens est devenue aujourd’hui source de calvaire pour beaucoup, notamment les conducteurs de moto taxi et les propriétaires d’autres engins.

Entre panne mécanique et crevaison, le tronçon Constantin-Madina Avaria est dans un état piteux ! L’état de cette route interpelle depuis la descente du pont de Kenien vers le rond-point de Constantin. Des travaux entamés pour la réfection de la route depuis un certain moment sont devenus interminables. « Il y a pleins de difficultés que nous rencontrons tout au long de cette direction, parce qu’elle est totalement dégradée, commençant par le carrefour Constantin à Avaria Topaz. Avant l’hivernage, on se débrouillaient à rouler un peu facilement, mais il y a de cela quelques mois depuis qu’une société dont on ignore le nom parce qu’ils travaillaient la nuit est venue raflée le goudron qui était là bien que ce n’était pas totalement bon mais c’était mieux auparavant et de nos jours, franchement nous vivons dans un calvaire », a indiqué Almamy M’Bemba Sylla, conducteur de taxi-moto rencontré sur place.

Cette situation a également d’énormes conséquences sur les citoyens en cette période de grande pluie. « Souvent quand il pleut pendant deux jours successivement non seulement il y aura l’inondation — et on sera obligé de prendre le raccourci vers la corniche où nous rentrons dans le marché — mais aussi cela nous crée toujours des problèmes avec les vendeuses. Ça nous donne des peines parce que ça joue sur les moteurs de nos engins qui tombent en panne », dit-il.

Par ailleurs, notre interlocuteur lance un appel aux autorités. « Donc nous demandons aux autorités qu’après cette saison pluvieuse d’essayer de bitumer cette voie pour nous ».

N’Famoussa Siby