CRISE EN GUINEE : la CEDEAO appelle à la libération des détenus

En attendant le retour de son médiateur dans la crise guinéenne, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) réagit à la dernière flambée de violence dont Conakry a été le théâtre. Se disant préoccupée, l’organisation sous-régionale demande la libération des détenus et l’ouverture d’une enquête. Par ailleurs, elle exhorte toute les parties à aller dans le sens d’un dialogue inclusif.

Déclaration

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) exprime sa profonde préoccupation face à la montée des tensions sociopolitiques en Guinée et déplore les violences qui ont eu lieu à Conakry les 28 et 29 juillet 2022, faisant des morts, des blessés et des destructions de biens.

La Communauté demande la libération des détenus et l’ouverture rapide d’une enquête sur les circonstances ayant conduit à ces malheureux incidents en vue de traduire les auteurs en justice, conformément à la loi.

La CEDEAO appelle les autorités guinéennes, la classe politique et la société civile à engager un dialogue inclusif afin de désamorcer la tension et de s’accorder sur un calendrier et des modalités raisonnables pour le rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel.

La Communauté reste pleinement engagée à soutenir les autorités de transition et le peuple guinéen dans cette entreprise, y compris à travers la Médiation de la CEDEAO dirigée par S.E. Boni YAYI.

Abuja, le 31 juillet 2022