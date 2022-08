Le FNDC appelle à un moratoire sur les contrats miniers

Un moyen de pression contre le CNRD ou une légitime mise en garde à l’endroit des compagnies minières et plus globalement des investisseurs évoluant en Guinée ? Peut-être les deux à la fois. En tout cas, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), en froid avec les autorités de la Transition, appelle à un « moratoire sur tous les contrats miniers et toute forme de coopération économique qui implique le CNRD et son gouvernement ». Le front anti-troisième mandat pour le président Alpha Condé, justifiant cet appel par le fait qu’à l’en croire, les chefs actuels de la Transition « aspirent à l’écrasement total des contre-pouvoirs et à un contrôle sur les richesses nationales, prenant ainsi en otage l’avenir de tout un peuple ».

Il est à préciser que cet appel intervient au lendemain de la conclusion d’un accord entre les autorités guinéennes d’une part, et Winning Simandou Consortium et Rio Tinto Simfer de l’autre, à propos des infrastructures se rapportant à l’exploitation du mont Simandou. Un accord qui doit normalement relancer les activités qui avaient été interrompues début juillet, à la suite d’une injonction du ministre des Mines qui reprochait aux deux entreprises de vouloir bloquer la mise en place de la coentreprise exigée par la Guinée.

