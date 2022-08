Visé par des poursuites judiciaires suite à des soupçons de corruption portant sur les fonds de la campagne agricole du temps où il était ministre de l’Agriculture et interdit de sortie du territoire national, Jean-Marc Telliano demeure serein. Le leader du RDIG disant ne rien se reprocher et sûr de démontrer son innocence devant la justice, dit ne pas envisager la fuite. D’ailleurs, au téléphone de Ledjely.com, il assure avoir appris l’interdiction de sortie du pays alors qu’il était à Freetown (Sierra Léone). Mais ce jeudi, il est revenu de ce séjour plus tôt que prévu pour pouvoir éventuellement répondre à la convocation de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ancien ministre de l’Agriculture ne trouve aucune objection au fait que la CRIEF puisse lui interdire de sortir du territoire national. « Je suis un citoyen guinéen, c’est normal (…) Le procureur spécial est dans ses droits en interdisant la sortie du territoire à n’importe quel citoyen sur lequel il a des doutes », assure Jean-Marc Telliano. Par ailleurs, il dit faire confiance à la justice guinéenne. D’où sa décision de rentrer de son séjour en Sierra Léone, au lendemain de la réquisition de Aly Touré, le procureur spécial de la CRIEF. « J’ai appris ça le mercredi quand j’ai capté la télévision nationale et j’ai vu sur les réseaux sociaux. J’étais parti pour un séjour d’une semaine, mais immédiatement j’ai rebroussé chemin pour venir répondre à la justice de mon pays. (…) J’attends que je sois convoqué. Je respecte la justice et je lui fais confiance jusqu’à preuve du contraire », souligne-t-il.

En tout cas, il fait remarquer : « Si j’étais de mauvaise foi, j’allais rester. De Freetown, j’allais prendre mon avion ».

Invitant tout le monde à ne pas perdre de vue le principe de la « présomption d’innocence », jusqu’à ce que la culpabilité du mis en cause soit établie, le leader du RDIG promet, en ce qui le concerne de se défendre au moment opportun. « Si je suis convoqué, je resterai à leur écoute pour qu’ils me disent ce qu’ils me reprochent. Nous allons débattre arguments contre arguments, pièces contre pièces », promet-il. Ajoutant que l’objectif pour lui est d’être « blanchi ».

A ce stade de la procédure, l’ancien ministre de l’Agriculture préfère accorder le bénéfice du doute à la CRIEF. « Je ne peux pas les préjuger. Les préjuger, ce serait une fuite en avant. Maintenant, si je suis victime de ce dont les gens parlent, là je donnerais ma position », déclare Jean-Marc Telliano. En attendant, assure-t-il : « Je suis né en Guinée, j’ai grandi ici et je vais probablement mourir ici. Je ne vais pas fuir pour quelque chose à propos duquel je ne peux pas encore me déterminer. C’est devant les juges instructeurs qu’on verra si c’est vrai ou si c’est faux ».

Pour rappel, dans la réquisition d’interdiction de sortie du territoire qu’il a récemment rendue publique, le procureur spécial de la CRIEF reproche à Jean Marc Telliano et à plusieurs autres cadres des faits ayant servi sous la gouvernance du président Alpha Condé les infractions de détournement deniers publics, vol en bande organisée, abus d’autorité, concussion, prise illégale d’intérêt, abus de fonction, enrichissement illicite, blanchissement de capitaux, atteintes à la liberté d’accès des candidats dans les marchés publics, faux et usage de faux en écriture, corruption et complicité.

N’Famoussa Siby