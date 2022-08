SAMEDI D’ASSAINISSEMENT : le Premier ministre par intérim donne le coup d’envoi à Ratoma

Le coup d’envoi de la journée du samedi l’assainissement a été donnée au niveau du Grand marché de Taouyah pour la commune de Ratoma. C’est le Premier ministre par intérim, accompagné de quelques membres du gouvernement et le maire de la commune, qui a fait le lancement officiel ce samedi août.

En procédant au lancement officiel de cette journée qui a pour objectif de lutter contre l’insalubrité grandissante dans la capitale guinéenne, celui qui assure également les fonctions de ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME a soutenu qu’assainir est « un acte civique, et citoyen ».

« Il s’agit juste de nettoyer devant sa porte et prendre les ordures les envoyer au niveau des poubelles qui en sont destinées. Il y a toute une colonne de camion qui viendront au fur et à mesure les ramasser. Plus on parle de la propriété, plus on parle de la santé. Donc aujourd’hui en tant que citoyens de la commune de Ratoma nous venons au près du maire pour l’accompagner, inviter toute la population de Ratoma à faire cela, parce que ça y va dans notre propre intérêt. Ça y va dans la santé de notre famille et de la population », a ajouté le Premier ministre par intérim Dr Bernard Gomou.

Pour sa part, le maire de la commune de Ratoma a remercié le chef du gouvernement pour le choix porté sur sa juridiction avant d’inviter les citoyens à s’inscrire dans la dynamique. « Aux populations de Ratoma, je dirais simplement que la propreté est égale à la santé. Et pour développer notre pays il faut être en bonne santé. Donc, je demande à chacun d’avoir un sens élevé du civisme de sortir et venir ramasser les ordures. Venir faire l’assainissement devant sa porte, dans sa commune pour permettre à l’ensemble de la population de s’épanouir. C’est ce que je demande à chacun. Et les autorités ont déjà donné le ton. Ils ont donné l’exemple. Ils ne disent pas faites ce que je dis, mais faites ce que je fais. Et c’est très important pour nous. C’est une grande leçon. Si tout le monde épouse la cause, je crois que nous réussirons », a lancé Alpha Oumar Sacko.

Par ailleurs, il faut souligner que des équipements ont été mis à la disposition des autorités de la commune pour le bon déroulement des activités.

N’Famoussa Siby