ABOUBACAR BIRO SOUMAH : « Le FNDC continuera d’exister »

Dans un arrêté ministériel datant du 6 août dernier, mais rendu public ce lundi, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a dissout le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Une décision qui, depuis son annonce, suscite beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique.

Interrogé ce mardi 9 août 2022 par un reporter du Djely, Aboubacar Biro Soumah, président du Parti pour le progrès et le changement (PCC), dit ne pas avoir été surpris par cette décision qu’il qualifie de « sans fondement ».

Pour lui, cette décision de dissoudre le FNDC était depuis un certain temps le vœu le plus ardent de l’actuel ministre de la Justice, alors même qu’il était procureur général près la Cour d’appel de Conakry. « Ce n’est qu’une matérialisation de ce souhait que le ministre Mory Condé, qui ne mérite même pas d’être à la tête de ce département stratégique et très complexe, a faite. Nous avons alerté depuis sa nomination à la tête de ce ministère pour toutes les manœuvres qu’il est en train de poser pour aller à l’encontre de la transition. Il est toujours aux aguets contre la classe politique et la société civile. Cette décision est sans fondement et viole systématiquement les libertés collectives et individuelles que la Guinée a souscrites sur le plan international », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le leader du PPC considère le FNDC comme un mouvement citoyen qui défend les intérêts de tous les Guinéens en matière de droit « comme les Gilets Jaunes en France ou Y’en A Marre du Sénégal ». Il estime que s’il faut dissoudre le FNDC, il faudrait aussi faire de même avec le CNRD, assurant que cette décision du ministre Mory Condé est « un non évènement ».

« Le FNDC continuera d’exister », a conclu le responsable politique qui se dit solidaire du mouvement désormais dissout par les autorités de la transition.

Aliou Nasta