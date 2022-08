LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : près de 3 tonnes de cocaïne et 4 tonnes de cannabis incinérées

Selon le Haut commandant de la gendarmerie nationale, ce sont au total 2 905,1 kilogrammes — autrement dit près de 3 tonnes — de cocaïne et 4 101 kilogrammes — c’est-à-dire un peu plus de 4 tonnes — de cannabis, plus connu sous l’appellation « chanvre indien » qui ont été incinérés ce mardi 09 août 2022, sur le site de l’ancienne usine de tabac d’ENTA en présence de membres CNRD, notamment le haut commandement de la gendarmerie nationale, le colonel Balla Samoura, du ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Alphonse Charles Wright, ainsi que d’autres acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic de drogue en Guinée.

La première quantité cocaïne incinérée avait été saisie sur cinq ressortissants turcs en février dernier et la seconde quantité sur six personnes, cinq Sierra Leonais et un Guinéen.

Selon Mamoudou Magassouba, procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum, « toutes ces personnes font l’objet à date de procédure judiciaire, inculpées pour détention, transport international et trafic illicite de stupéfiants et placées sous mandat de dépôt ».

Pour Alphonse Charles Wright, ceci est la preuve de la volonté des autorités de la transition à traduire en terme concret leur engagement à lutter de manière transparente contre ce fléau qui dépasse les frontières nationales et qu’on qualifie juridiquement de trafic international de drogue.

Balla Yombouno