OFFICE NATIONAL DU TOURISME : Laye junior Condé dans le viseur de la CRIEF

Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) met son pied dans l’Office national du tourisme dont la gestion de 2015 à 2019 est épinglée.

Dans son communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale (RTG) dans la soirée de ce mardi 9 août 2022, le procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire contre Laye Junior Condé, ancien directeur général de l’ONT et son chef service financier, Chérif Diallo.

« Par courrier en date du 3 août 2022 il a été saisi par le commissaire général du gouvernement de la Cour des comptes de la procédure concernant la gestion de l’Office national du tourisme (ONT) pour la période allant de 2015 à 2019. Il résulte de la note de présentation produite à cet effet que des écarts négatifs ont été relevés et répartis comme suit : six milliards quatre millions (6.004.000.000 GNF) non justifiés au titre des produits ; six milliards neuf cent quarante trois millions (6.943.000.000 GNF) non justifiés au titre des charges ; un milliard cinq cent millions (1.500.000.000GNF) donnés comme subvention et qui n’apparaissent pas dans la comptabilité générale de l’ONT ; soit un montant total de quatorze milliards quatre cent quarante sept millions (14.447.000.000 GNF) commis au préjudice de l’ONT et l’Etat guinéen ont été relevés à l’encontre des nommés Laye Junior Condé à l’époque directeur général, Chérif Diallo chef de service financier au moment des faits (…) Après analyse des différentes pièces de la procédure, le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre les sus nommés pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, corruption, abus d’autorité, abus de fonction, concussion, blanchiment de capitaux et complicité…», a annoncé le chef des poursuites de la CRIEF.

N’Famoussa Siby