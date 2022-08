La BIG finance la production de 3 000 smartphones de la marque Kunfabo

Ce mercredi, Kunfabo, une marque guinéenne de smartphone africain a procédé au lancement du smartphone F99 pro. Ce nouveau produit a bénéficié d’un financement de la Banque islamique de Guinée (BIG) à hauteur de 250 000 dollars pour une production de 3 000 pièces qui seront introduites prochainement sur le marché guinéen.

« Grâce au financement de la Banque islamique, nous présentons notre troisième modèle de smartphone. Je suis très contente, très satisfaite. C’est une concrétisation parce que ça nous a pris quand même deux ans de travail acharné. Le partenariat avec la BIG est que la banque nous a fait un prêt remboursable qui nous a permis de développer et de produire le dernier modèle, le F99 pro. Grâce à ce partenariat, on a produit 3 000 pièces pour une introduction du modèle au marché », a expliqué pleine de joie Fadima Diawara, la fondatrice de Kunfabo.

Ledit smartphone, made in Africa sera distribué par la fondatrice et ses partenaires, notamment la BIG via ses agences à Conakry et éventuellement à l’intérieur du pays au prix de 1 500 GNF.

Pour Fatoumata Binta Diallo, chargée d’affaires petites et moyennes entreprises à la BIG, ce partenariat consiste à aider la start-up à s’épanouir et à grandir. « On a accompagné son acquisition de trois milles pièces qu’elle a lancé aujourd’hui. On se positionne comme un acteur de développement. On est inscrit dans l’optique d’assister les petites et moyennes entreprises, les jeunes guinéens, les Guinéens qui veulent grandir », a-t-elle confié .

Présente à la cérémonie de lancement de ce smartphone, la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique a exprimé toute sa fierté de voir la jeune dame réussir après avoir fait rêvé lors de la semaine du numérique en 2019. « On l’a accompagné financièrement et on lui a donné de la visibilité (…) C’est quelque chose qui nous tient à coeur en tant que gouvernement. Je pense que nous devons croire en nos talents », a exprimé la ministre.

Le F99 Pro est un téléphone 4G de 6,5 pouces avec trois caméras arrières de 13 mégapixels chacune et une caméra frontale de 16 megapixels. La mémoire interne est de 3GB et le ROM de 32GB. Téléphone à double puce, la batterie est amovible et dure jusqu’à 72h d’utilisation.

Elisabeth Zézé Guilavogui