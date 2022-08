Des nouveaux ennuis judiciaires pour l’ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana ! Dans une lettre en date de ce jeudi 11 août, adressée au procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright — dans le cadre de la lutte contre la corruption — enjoint le patron du parquet d’engager des (nouvelles) poursuite contre l’ancien Premier ministre, mais aussi Sanaba Kaba, ancienne directrice générale de l’ANIES et plusieurs autres cadres pour un détournement de plus de 41 milliards de francs et 400 000 dollars américains, dans le programme filet social productif et le fonds de développement social et de la solidarité.

Ci-dessous le communiqué du ministre de la Justice, Charles Wright…

Balla Yombouno