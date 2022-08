KANKAN : la police procède à la présentation d’un présumé voleur

Un homme, accusé d’avoir cambriolé une boutique Orange Money et emporté une quarantaine de téléphones ainsi que la somme de dix-sept millions de francs guinéens, a été mis aux arrêts et présenté ce mercredi à la presse basée à Kankan par la police locale.

C’est dans la nuit du dimanche à lundi que ce jeune a été arrêté par les agents du Commissariat urbain de Kankan au quartier Salamani. Ibrahima kalil aurait profité de la pluie qui se battait sur la ville pour dévaliser la boutique d’Alpha Oumar Diallo.

Interpellé, le jeune homme a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi. « J’ai pris des pieds de vices et je suis allé défoncer la porte. Ce n’était pas facile mais sachant ce qui était dedans, j’ai pris le courage de continuer et finalement, j’y suis parvenu. J’ai pris ce que j’avais besoin et j’ai quitté vers 4 heures du matin », a-t-il déclaré.

Le commissaire Mohamed Fodé Soumah de la police centrale a assuré que l’accusé a reconnu les faits sans aucune pression derrière. « On a été informés par un citoyen du cambriolage de sa boutique. Après constat, on s’est rendu compte que le coffre-fort a été défoncé et au terme d’une enquête. On a auditionné le principal suspect qui a aussitôt reconnu les faits. A voir ce qu’il a fait, on ne peut estimer qu’une seule personne ne soit en mesure de le faire, mais il dit qu’il l’a fait seul. Il connaît très bien la boutique ; le propriétaire et réciproquement. Nous poursuivrons l’enquête pour savoir s’il a vraiment agi seul ou en groupe », a précisé le policier.

Après cette présentation, le suspect sera transféré devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com