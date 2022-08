PLÉNIÈRE : deux accords ratifiés par le CNT

Le Conseil National de la Transition (CNT) a tenu une plénière ce mercredi 10 août 2022. Deux sujets majeurs étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de l’examen et ratification de la l’accord de prêt relatif à l’acquisition de vaccins Covid-19 signé entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement, le 04 septembre 2021 et l’examen et ratification de l’ordonnance O/2021/0011/PRG/CRD/SGG du 31 décembre 2021 portant loi des finances pour l’année 2022, promulguée par le Décret D/2022/0002/PRG/CNRD/SGG du 03 janvier 2022.

La rencontre a connu la présence de membres du gouvernement, notamment le Premier ministre par intérim, les ministres de la Santé, du Budget et de l’Économie, des Finances et du Plan.

S’agissant de l’examen et ratification de la l’accord de prêt relatif à l’acquisition de vaccins Covid-19 signé entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement, le 04 septembre 2021, « ces financements, a expliqué le ministre de la Santé Mamadou Péthè Diallo vont nous permettre de poursuivre l’effort et de pouvoir arriver aux objectifs de l’Organisation mondiale de la santé d’un côté, et l’Organisation ouest-africaine de la santé qui est la branche santé de la CEDEAO, qui ont fixé aux pays de notre sous-région et aux pays de l’Afrique en termes de couverture vaccinale (…) Pour le moment, notre taux de couverture est aux environs de 20% de couverture de vaccination contre la Covid-19. L’objectif fixé par l’Organisation ouest-africaine de la santé est d’une couverture minimale de 30 à 35% des pays de la CEDEAO. Et pour l’Organisation mondiale de la santé l’objectif fixé est de 70% ».

Puis d’ajouter : « Cet investissement, bien qu’il arrive sous le label de la lutte contre la Covid-19 est en fait un investissement qui aura un effet d’entraînement positif sur l’ensemble de notre système de santé, notre système de vaccination. Un investissement qui est fait pour lutter contre une pandémie qui va nous permettre d’avoir des équipements, des infrastructures, des moyens logistiques et les capacités opérationnelles qui vont durer pendant 5 à 10 ans, ont un effet d’entraînement immédiat et positif sur notre système de santé ».

Parlant de l’examen et la ratification de la loi de finance initiale 2022 signé par ordonnance O/2021/0011/PRG/CRD/SGG du 31 décembre 2021, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a soutenu que « la ratification de cette ordonnance s’inscrit dans l’objectif du CNRD, du gouvernement mais aussi du Conseil National de la Transition de mettre le respect scrupuleux du cadre de gouvernance publique au cœur de la refondation de la gestion des finances publiques. En raison de l’absence de votre installation le 31 décembre 2021, la loi de finance initiale a été signée par ordonnance par le président de la transition. Et cette ordonnance qui vous est soumise aujourd’hui pour ratification s’est efforcée en son temps de refléter l’ensemble des orientations contenues d’abord dans le discours de prise de pouvoir effective par les forces de défense et de sécurité mais aussi dans le discours de prestation de serment du président de la transition ».

Ainsi, la Loi de Finances Initiale 2022 a été arrêtée en :

Recettes à la somme de vingt-six mille soixante-trois milliards sept-cent quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-trois mille six cent onze francs guinéens (26 063 785 763 611 GNF) ;

Dépenses à la somme de trente mille milliards six cent sept milliards six cent cinquante-six millions cent vingt-cinq mille soixante-huit GNF (30 607 656 125 068 GNF), soit un déficit de quatre mille milliards cinq cent quarante-trois milliards huit cent soixante-dix millions trois cent soixante-un mille quatre cent cinquante-sept GNF (4 543 870 361 457 GNF).

Les deux ratification ont été adoptées à la majorité des conseillers présents.

N’Famoussa Siby