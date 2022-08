DANSA KOUROUMA : « Cette transition n’est pas politique »

C’est un message à double sens que le président du Conseil national de la Transition a livré ce vendredi 12 août 2022, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. En effet, en faisant remarquer à l’occasion que la transition en cours dans le pays depuis le 5 septembre n’était pas politique, il avait à cœur, dans un premier temps de draguer les jeunes dont c’était la journée, mais aussi la couche la féminine. Par ailleurs, il s’est aussi adressé à la classe politique qu’il invite à ne point se sentir ciblé et qu’il invite aussi à intégrer les préoccupations des jeunes et des femmes via leurs programmes de société.

C’est d’abord la vice-présidente du CNT qui a donné le ton. « Je veux simplement dire que cette transition, c’est la transition des femmes, c’est la transition de la jeunesse. Ce qui veut dire que c’est la transition des deux plus grandes composantes de la société », a indiqué en substance Mme Maïmouna Yombouno.

Et cette dynamique, Dr. Dansa Kourouma n’a fait que la renforcer. « Je dis et je réaffirme que cette transition n’est pas une transition politique », dit-il. Avant de poursuivre, avec un message particulièrement destiné à la classe politique. « Les politiques qui se sentent menacés ou qui pensent qu’ils sont la cible de la transition, qu’ils se détrompent parce qu’en réalité elle est sociale », leur assure le patron de l’organe législatif de la Transition.

Dans la foulée, il prévient les prochains candidats à des postes électifs : « Tout projet de société qui n’accorde pas la place qu’il faut à la femme doit être rejeté par les femmes et par la société guinéenne. Toute liste de candidature qui ne donne pas 50% aux femmes et à des positions d’éligibilité doit être rejetée. On a besoin d’écrire des lois pour ça ».

Prenant part à la cérémonie, la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et des personnes vulnérables a également subtilement fait allusion aux contradictions qui caractérisent aujourd’hui la Transition. En effet, s’adressant aux femmes, elle les invite à « ramener leurs pères et fils à la raison, pour que ce beau pays que Dieu nous a donné, que la paix y règne désormais et que nous puissions parler développement et de l’avenir de nos enfants et pouvoir vivre en harmonie comme tous les pays normaux du monde ».

Balla Yombouno