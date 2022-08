MAKANERA KAKÉ : « Le CNRD ne sera jamais mon adversaire »

Invité ce lundi dans l’émission « On refait le monde », diffusée sur les antennes du groupe Djoma Médias, l’ancien ministre de la Communication — sous le régime d’Alpha Condé — est revenu sur plusieurs sujets de l’actualité nationale.

Le président du Front national pour le développement (FND) s’est notamment exprimé sur la dissolution du FNDC. Et comme on pouvait s’attendre, l’homme politique n’est pas passé par mille chemins pour apprécier cette décision. « Depuis le 10 novembre 2021, j’ai demandé aux nouvelles autorités de dissoudre ce FNDC. C’est une organisation de fait et elle n’a plus sa raison d’être. J’avais fait la même demande au ministre Mory condé. On dit que c’est un état d’esprit », a-t-il révélé.

A la question de savoir si Alhousseny Makanera Kaké pourrait se joindre aux forces vives pour faire pression sur le CNRD, l’ancien député repond : « Le CNRD n’est pas et ne sera jamais mon adversaire. Je sais que c’est un pouvoir de circonstance appelé à disparaître après le retour à l’ordre constitutionnel. On doit s’unir pour plus de démocratie, plus de développement économique pour notre pays ».

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com