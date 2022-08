DIAKA SIDIBE : « Il faut avoir le bac pour accéder à l’université »

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation s’élève contre l’inscription frauduleuse des étudiants n’ayant pas eu le baccalauréat à l’université. A l’occasion du point de presse qu’elle a animé ce mardi 16 août, Dr. Diaka Sidibé a clairement fait savoir que cette pratique qui a prévalu par le passé, ne sera plus tolérée.

D’entrée, la ministre fait remarquer que l’accès à l’université est conditionné à l’obtention du diplôme du baccalauréat. Et elle fait du respect de cette exigence, son cheval de bataille. « L’université, c’est post-bac, le raccourci n’est pas possible », indique ainsi Dr. Diaka Sidibé. Et conséquemment, prévient-elle : « Si une institution d’enseignement supérieur, qu’elle soit publique ou privée, inscrit un non admis au bac, nous allons la poursuivre et la personne se verra poursuivie par la loi et dans toute sa rigueur. Cela est interdit dans les règlements des études en Guinée ».

Car, insiste-t-elle : « Il faut avoir le bac pour accéder à l’université ».

Balla Yombouno