FNDC et Cie : quand le souci de l’intérêt collectif semble conduire les actes de quelques-uns

Il faut leur donner ‘’le bénéfice du doute’’. Surtout quand ceux qui les dénigrent s’illustrent par des actes mettant en péril la capacité de notre nation.

Nul ne peut nier que le FNDC n’est pas le peuple.

Cependant, c’est qui le peuple?

À mon avis, le peuple c’est cet ensemble de sous-ensembles constitués selon les catégories que nous voulons tenir compte. Il peut s’agir de groupes d’opinions, d’ethnies…). Donc le FNDC et autres comptent parmi le peuple. Ceci étant, dans la culture démocratique de la gestion d’un pays, les rapports de forces (s’ils devraient exister) doivent résider dans la force des arguments et non dans l’usage des muscles.

Malheureusement, en attendant que les supposées « Refondation de l’État et Rectification institutionnelle » se mettent en route, le matériel de défense et de sécurité payé par le contribuable pour assurer l’intégrité de son territoire et la sécurité des personnes et de leurs biens, est utilisé pour corrompre les esprits faibles, terroriser les personnes aux opinions contraires et pire à endeuiller davantage.

À ce stade, devrons-nous affirmer qu’il est impossible de « faire l’amour à la Guinée »? Nous ne tomberons pas dans la fatalité pour dire ‘’Jamais’’ mais nous pouvons bien douter. Il sera inconfortable que ce doute grandisse dans nos cœurs, que le radicalisme s’installe dans nos faits et dits laissant donc l’avenir s’assombrir de plus. Nous sommes à la croisée des chemins où nous avons besoin d’un patriotisme sincère et efficace en lieu et place des promesses tonitruantes et vulgaires.

Face à cet effet, une dose de patriotisme s’impose en chacun. Instaurons un cadre de dialogue franc et inclusif. L’opinion de chacun doit peser dans la balance. La seule victoire est la construction d’une nation forte de sa culture démocratique, de son respect des droits humains et de son ascension économique et géopolitique.

Le Citoyen bêta