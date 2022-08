KANKAN : le centre de santé Kabada inondé par les eaux de pluies

Les fortes pluies qui s’abattent sur Kankan ces derniers jours continuent de faire des dégâts. Outre des dizaines de familles déjà envahies par des eaux, ce sont des services publics, notamment sanitaires qui sont aussi touchés par des inondations. Ce matin, les travailleurs du centre de santé urbain de Kabada ont trouvé la structure sanitaire complètement inondée.

Des bureaux inondés, les eaux dans la plupart des pièces du centre et de la cour, c’est l’image qu’il présente en ce samedi matin. « On a trouvé le centre complètement inondé mais on s’attendait à cela comme toutes les périodes pluvieuses. On a pris toutes les dispositions pour éviter que les dossiers et intrants de travail ne soient touchés. Ce sont des bureaux seulement qui sont inondés mais heureusement qu’on a évité des dégâts à l’avance », se félicite toutefois Dr Mamadou Alpha Bah, le chef du centre.

Les quelques rares patients qui se sont rendus sur place étaient obligés de traverser ces eaux sales avant d’arriver dans les différents services. Une situation triste, selon Marietou Kaba, rencontrée à la porte du centre de santé. « C’est comme ça chaque année. Si on pouvait nous aider à changer ce centre, cela allait soulager les femmes qui le fréquentent », confie-t-elle.

Dans la ville de Kankan, les habitants de plusieurs quartiers, comme Senkefara 2, Aéroport, Énergie, ont également les pieds sous les eaux depuis des jours.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com