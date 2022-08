Un médecin estime que l’hôpital Donka ne permet toujours pas d’arrêter les évacuations sanitaires

L’hôpital national Donka vient d’être rouvert en grande pompe par les autorités de la transition, après sept ans de travaux de rénovation. Si pour les autorités sanitaires guinéennes le plus grand centre hospitalier universitaire du pays mettra désormais fin aux évacuations sanitaires, le médecin Dr Moussa Fofana croit le contraire.

Bien que de nouveaux appareils aient été acheminés à l’hôpital Donka après sa rénovation, la Guinée est loin d’en finir avec les évacuations sanitaires, selon Dr Moussa Fofana. « Aujourd’hui, dans la pratique médicale, on est embêtés par une pathologie qui est le problème de cancer (…) Le traitement de cette maladie repose sur trois piliers : la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Malheureusement, aujourd’hui, la radiothérapie n’existe pas chez nous. Après 7 ans de rénovation ! Au Sénégal, c’est devenu un truc de routine », a déploré le médecin.

Faute de la radiothérapie, assure-t-il, le mal du Guinéen est loin de finir, car les évacuations sanitaires vont continuer. « Les pauvres femmes iront à l’étranger, parce que le problème est que si on avait fait au moins la radiothérapie, on aurait déjà ajouté un plus », a assuré le professionnel de santé sur Djoma FM.

Dr Moussa Fofana ne veut pas cautionner « l’espoir » que les autorités veulent donner aux Guinéens qui n’est pas exact. C’est pourquoi en tant que médecin, a-t-il conclu, il fait « le devoir de dire, certes on a envoyé de nouveaux appareillages à Donka (ça va améliorer les conditions de travail), mais de là à dire que les gens n’auront plus à se déplacer pour aller se soigner ailleurs, je dis non ».

N’Famoussa Siby