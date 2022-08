ALLIANCE DES PEUPLES DU MONDE : le Guinéen Ansoumane Fofana « Ouzby » plébiscité membre et représentant de l’organisation en Guinée

Très impliqué dans la vie politique guinéenne avant finalement de se retrouver à la tête d’une formation politique, le parti républicain pour le renouveau (PRR), Ansoumane Fofana « Ouzby » qui jouit toujours de ses responsabilités de conseiller communal de la plus grande commune de la capitale (Matoto) décide de diversifier ses actions en faveur de ses compatriotes. Désormais, il consacre une partie de son temps au renforcement de la solidarité entre les peuples au moment où la Guinée, son pays, dans une transition militaire, fait face à une crise politique majeure, occasionnée par un manque de confiance entre les acteurs politiques, la société civile et les autorités militaires. Le choix porté sur ce jeune leader qui fait déjà l’unanimité dans l’opinion pour porter la voix de l’Alliance des Peuples du monde, une des plus grandes structures d’influence au monde en tant que membre et représentant en Guinée n’est pas fortuit. Pour Ouzby Fofana, il s’agit d’une confiance et d’une reconnaissance à l’international de son rôle de promoteur de la paix et du vivre-ensemble dans un environnement politique et social guinéen délétère, infesté par des prises de position sectaire et régionaliste.

C’est avec beaucoup d’humilité qu’il a accueilli la bonne nouvelle. « Je voudrais vous dire que je suis très touché par cette marque d’attention à mon égard de la part de l’Alliance des Peuples du Monde », confie-t-il. A ses yeux, la reconnaissance dont il vient ainsi de faire l’objet « prouve à suffisance que le monde nous regarde et que ce que nous faisons ne passe pas inaperçu aux yeux de tous ».

Conscient que c’est au nom de la Guinée que cet honneur lui a été témoigné, il s’engage à relever le défi et à dignement défendre les couleurs nationales. « C’est une grande responsabilité qui m’incombe et je compte bien œuvrer sur le terrain pour maintenir cette confiance placée en moi par ces influenceurs du monde », promet-il en effet.

L’Alliance des Peuples du monde est une ONG internationale avec statut/affiliation à la catégorie 2 de l’UNESCO. Le membre de cette organisation a tous les droits de détenir une carte de passeport diplomatique d’ONG en PVC à utiliser à des fins officielles comme identification de diplomate lors de services internationaux à avoir accès à toutes les voies pour défendre les sciences humaines, n’importe où et n’importe quand. Mieux, toute personne titulaire d’une carte de passeport diplomatique d’ONG PVC est couverte par l’immunité diplomatique des lois publiques internationales telles que consacrées par l’article humanitaire international. Il peut en outre mener des activités harmonieuses sur des terrains comme la diplomatie, la mission de paix, la promotion des droits humains, l’éducation et la culture.

« L’Alliance des peuples du monde est un partenaire qui est accepté dans 165 pays. Avec cette influence, l’Alliance a été reconnue par de grandes nations. Son objectif est le développement de la solidarité des peuples pour une coexistence sous le thème « Dans l’unité des peuples, l’avenir de la planète » précise Ansoumane Ouzby Fofana.

À long terme, nous avons deux types de passeport diplomatique.

Les avantages du Passeport Diplomatique ONG pour tous nos membres sont :

Accès gratuit lors d’activités humanitaires.

Avoir toutes les faveurs comme stipulé à toute personne travaillant avec une organisation internationale,

Devenir une personne très importante pour les dirigeants communautaires.

Accès pour participer à des coups de main ou aériens en cas de crise.

Jouissant de l’immunité de Vienne telle que consacrée dans le 1961 pour activer les diplomates.

Quiconque le détient est protégé contre l’intimidation ou la violation de la part du gouvernement ou des gouvernants.

Le 1er congrès de l’Alliance des Peuples du monde s’est tenu à Sotchi en 2020 et a regroupé les représentants de 157 pays.