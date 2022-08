BAH OURY : « La dissolution du FNDC est contre-productive »

Invité ce matin dans l’émission Espace Expression, chez nos confrères du groupe Hadafo Médias, le président de l’Union des démocrates pour la renaissance guinéenne (UDRG), Bah Oury s’est exprimé sur la récente dissolution du FNDC. Pour l’ancien ministre de la Réconciliation nationale, on ne peut dissoudre une organisation de telle envergure et aspirer à la paix dans le pays.

Ce sont plusieurs sujets d’intérêt national qui ont été déroulés ce matin par l’acteur politique. Du lot de ceux-ci figurait en bonne place la décision du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation de dissoudre le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Et Bah Oury n’est pas passé par le dos de la cueillière pour dénoncer cette décision. Il a rappelé à la junte militaire guinéenne que si elle souhaitait instaurer un climat de paix, elle devrait éviter de telle décision. « La dissolution du FNDC est une décision contre-productive. Vous ne pouvez pas dissoudre une organisation de cette trempe et aspirer à la paix et à la stabilité. Au contraire, une certaine frange à la radicalisation ! Vous savez comment est né Boko Haram ? C’était un prédicateur qui voulait qu’il y ait une justice sociale plus large à Maiduguri [au nord du Nigeria]. Mais la réponse des autorités à l’époque était la répression sanglante et féroce. Ce qui a poussé les gens à une radicalisation absolue. Lorsque vous gouverrnez, faites attention à ce que vous faites. Parce qu’un petit acte peut être source de grandes difficultés », a fait remarquer le leader politique.

Michel Yaradouno