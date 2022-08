Boni Yayi a échangé avec l’ANAD, le RPG, la CORED et le FNDC politique

Ça y est ! La rencontre vient de se terminer. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne a finalement conféré ce jeudi avec les coalition politiques qui ne s’étaient pas présentées au cours de la journée d’hier. Il s’agit de l’ANAD de Cellou Dalein Diallo, le RPG de l’ancien président Alpha Condé, la CORED d’El Hadj Mamadou Sylla et le FNDC politique de Sidya Touré et d’Aliou Bah. Leurs représentants respectifs ont eu une séance commune avec l’ancien président béninois. Et c’est Kiridi Bangoura, l’ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République sous Alpha Condé qui a fait le compte-rendu, au terme des échanges.

A l’en croire, lui et les autres ont suffisamment eu le temps de faire part de leurs préoccupations au médiateur de la CEDEAO. Trois heures durant, précise-t-il. Quant aux sujets sur lesquels les discussions ont porté, Kiridi Bangoura note qu’ils évoqué les « éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée enfin de commencer la mise en œuvre d’une transition apaisée et inclusive ». Bien sûr, en toile de fond, il y avait le cadre de dialogue entre les autorités et les autres acteurs de la Transition. « Les discussions ont touché et la méthode globale de mise en place du cadre de dialogue, mais aussi les éléments qui doivent être contenus dans ce cadre de dialogue », précise l’ancien ministre secrétaire général.

Toutefois, Kiridi Bangoura relève que l’engagement a été pris pour qu’à l’issue du conclave, « les éléments de discussion que nous avons eus et les prochaines étapes restent à sa discrétion du médiateur, pour les autorités en place, les chefs d’Etat de la sous-région et pour la presse ».

Aminata Camara