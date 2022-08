Yayi Boni, un médiateur sur le point d’être contesté !

Thomas Boni Yayi sera-t-il récusé à son tour ? On n’en est pas là encore. Mais ce qui est sûr, c’est que la rencontre que le médiateur de la CEDEAO a eue hier avec les coalitions politiques de l’ANAD, du RPG-arc-en-ciel, de la CORED et du FNDC politique ne fait pas que des heureux. Dr. Faya Millimono, le leader du Bloc libéral et dont le parti est membre de la CPR dénonce les 3 heures que le médiateur a consacrées hier aux quatre coalitions.

Intervenant chez nos confrères de FIM FM, Dr. Faya Millimono trouve que le médiateur n’a pas été nécessairement équitable au cours des consultations qu’il a menées. « Nous avons été reçus pour 5 minutes de chrono par Yayi Boni. Hier on rencontre quatre coalitions pour 3 heures de chrono. Si on fait venir un médiateur, c’est d’abord pour qu’il ne vienne pas faire la promotion des inégalités et de l’exclusion dans notre pays », se plaint-il. En tout cas, s’il avait su que les choses aurait ainsi, le leader du BL assure que sa coalition aurait « claqué la porte immédiatement, parce qu’on ne vient pas en Guinée pour commencer à violer le principe fondateur de toute République ».

Bref, le camp de Faya Millimono et la médiation de la CEDEAO, la relation est désormais en proie au doute et à la suspicion. L’approche du médiateur serait en effet parasitée par le distinguo entre acteurs importants et ceux qui le seraient moins. Or, à ses yeux, « il n’est est question d’insister sur des acteurs significatifs ou non significatifs ». De tout cela, résulte une impression générale qui ne milite pas en faveur de Boni Yayi. Pour l’instant, nous considérons que Boni Yayi a mal commencé cette médiation », conclut en effet Faya Millimono chez nos confrères.

Aliou Nasta