INSERTION DES JEUNES : l’ASCAD inaugure son centre SCAD régional de Boké

Après Conakry, Kankan, et Kindia, l’Agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) s’offre un centre régional à Boké. Les locaux du centre régional ont été inaugurés ce vendredi 26 août 2022 précisément dans le quartier Khougnéwadé 2, dans la commune urbaine de Boké. Présidée par le gouverneur de la région, la cérémonie a connu la présence des autorités administratives et militaires de la région.

C’est le quatrième centre de formation civilo-militaire réalisé par les autorités guinéennes depuis le lancement en 2011 de l’initiative afin de palier à la question de chômage et la pauvreté de la jeunesse Guinéenne. 50 jeunes volontaires dont une fille font partie de la première promotion du tout dernier centre ouvert à Boké. Mohamed Condé, le Directeur du centre nous fait la présentation : « Bâti sur six parcelles, nous avons au niveau des infrastructures, la résidence du directeur général du centre, quatre salles de classes, quatre dortoirs, une salle de réunion, une cantine, deux bureaux et une dizaine de toilettes avec une capacité d’accueil de 100 volontaires dans un régime d’internat et un groupe électrogène ».

De son côté, le Directeur Général de l’ASCAD, le Colonel Mohamed Amine Camara précise que l’ouverture de ce nouveau centre obéit à la vision du président de la Transition, président du CNRD, chef suprême des armées, chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, dans sa vision qui consiste, dit-il, à « doter chaque région administrative du pays d’un centre SCAD dans le cadre de la formation des jeunes non scolarisés, déscolarisés et diplômés sans emploi en vue de promouvoir leur formation professionnelle et insertion socio-économique ».

Enfin, c’est avec beaucoup de joie que le gouverneur de la région accueille l’ouverture de ce nouveau centre. D’autant qu’à en croire Sekouba Trésor Camara, ledit centre pourra aider à améliorer l’employabilité des jeunes dans cette zone minière. « Cette promotion permettra à d’autres d’emboiter le pas, elle permettra également de ne pas penser à d’autres qui viendront d’ailleurs et elle va permettre surtout de se focaliser sur le contenu local », déclare ainsi le gouverneur.

Il est à rappeler en effet que l’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD) a pour vocation de promouvoir l’éducation civique et citoyenne des jeunes volontaires de Boké pour leur insertion socioéconomique dans un cadre civilo militaire.

Lacko Gnabaly