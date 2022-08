KISSIDOUGOU : une image insolite fait grand bruit dans la ville

C’est au quartier Korodou, dans la commune urbaine de Kissidougou, que le mystérieux fait s’est produit. Après s’être fondue, une bougie allumée auprès d’un corps, lors d’une veillée funèbre, a pris la forme d’une dame. Dans la famille mortuaire, cette image est beaucoup interprétée, d’autant que certains fidèles y voient l’effigie de la vierge Marie, mère de Jésus-Christ.

Alors que les fidèles chrétiens et connaissances de la défunte étaient en veillée de prière la nuit dernière à Korodou, une forme assez mystérieuse y fut constatée.

Evelyne Kourouma, jeune sœur de la défunte parle des circonstances dans lesquelles cela a fait son apparition. « Depuis que je suis arrivée à 3 heures du matin en provenance de Conakry, je n’ai pas fermé mes yeux. Il y avait des bougies allumées auprès du corps. Quand celles-ci se sont éteintes, j’ai demandé à la fille de ma défunte grande sœur d’aller acheter d’autres bougies. Ce qu’elle a fait. Au bout d’une heure, j’ai vu ce miracle. Quand j’ai vu l’image, j’ai eu peur et je me suis précipitée pour appeler sa fille. A deux, on étaient dans l’embarras, nous avons appelé les autres et c’est ainsi que de bouche à oreille, tout le monde fut informé. On se réjouit que Dieu fasse ce mystère pour ma sœur qui était assez croyante », a-t-il confié.

Dans la famille où s’est produit cet évènement mystérieux, plus personne ne pleure. Chacun est intéressé par cette affaire. La maison familiale même ne désemplit pas. L’image de cette dame attire la curiosité des visiteurs.

Présente au moment de la prière pour la défunte, la présidente des femmes de la Communauté chrétienne de base (CCB) Sainte-Marie de Korodou est aussi ébahie.

La communauté loue la foi de Marie Claire Kourouma qui était connue de tous. « C’est très miraculeux pour nous. Je n’avais jamais vu ça depuis mon enfance. Quand nous avons vu l’image, on a loué Dieu. Car c’est comme si la vierge Marie s’est jointe à nous. C’est une femme qui était sourde mais elle était toujours à l’église. Cela signifie que Dieu existe », a conclu la leader religieuse.

Michel Yaradouno, depuis Kissidougou pour Ledjely.com