« Je suis très heureux aujourd’hui de ne pas me retrouver avec un certain Kiridi Bangoura comme porte-parole »

Le divorce entre Ousmane Gaoual Diallo, actuel et porte-parole du gouvernement, et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), son ancien parti, se manifeste de plus en plus. En tout cas même s’il ne l’avoue pas clairement mais l’ancien directeur de communication du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo semble écarter toute possibilité de retourner à sa formation politique d’origine.

Chez Les polémistes, une émission diffusée sur Djoma FM, l’actuel ministre de la communication se veut clair sur sa relation dans le futur avec l’UFDG. « Je ne suis pas militant aujourd’hui et ça ne m’intéresse pas d’en parler », a-t-il tranché.

Se considérant néanmoins comme un acteur politique, Ousmane Gaoual Diallo a indiqué qu’il a des ambitions politiques après la transition même si, le rappelle-t-il, « je ne serais pas éligible ».

En effet, l’ancien député estime tout simplement qu’il ne lui ai pas impératif d’occuper la tête d’un parti politique pour exister en tant qu’acteur politique. « Ce n’est pas nécessairement en tant que dirigeant ou leader politique qu’on exprime ses ambitions politiques. Je n’ai pas cette vision là. Je pense qu’on a suffisamment des capacités à faire passer ses opinions et idées qui transforment la société sans porter vraiment les flambeaux d’un parti politique », a-t-il indiqué.

À la question de savoir s’il ne regrette pas sa décision d’avoir quitté le parti auquel il appartenait durant toute une décennie, l’ancien « prisonnier politique » sous Alpha Condé répond : « Je suis très heureux aujourd’hui de ne pas partager, de ne pas me retrouver avec un certain Kiridi Bangoura comme porte-parole d’un parti auquel je pourrais me revendiquer ».

Aliou Nasta