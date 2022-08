ECONOMIE : le PM dit oui à la demande de concertation des miniers

Les demandes de concertation ne viennent pas que des coalitions politiques ou des acteurs sociaux en direction des autorités. Les entreprises du très stratégique secteur minier aussi invoquent le dialogue avec le gouvernement. Parce qu’elles sont en butte à un certain nombre de problèmes autour desquels elles souhaitent échanger avec les autorités de la Transition. C’est en tout cas ce que leur représentant a indiqué ce mercredi au nouveau premier ministre à l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue à Conakry. Et Bernard Gomou dit accueillir favorablement la doléance. Non sans en profiter pour attirer l’attention des partenaires du secteur minier sur quelques d’obligations qui leur incombent.

En dépit des apparences, le secteur n’est pas un « long fleuve tranquille », fait remarquer Ismaël Diakité, le président de la chambre des mines, s’exprimant au nom des entrepreneurs opérant ans ledit secteur minier. Et pour appuyer sa déclaration, il poursuit : « Si ce ne sont pas les volatilités des cours des matières premières ou l’inflation importée, ce sont les convulsions sociales et communautaires qui marquent les sites de nos opérations ». S’y ajoute également, selon lui, que « de nombreux défis interpellent aujourd’hui nos entreprises dont nos relations avec les principales parties prenantes, y compris les communautés, les employés, l’administration minière et l’administration fiscale. Ensuite, il y a complexité de certaines contraintes fortement tributaires d’un contexte international particulièrement instable ».

Autant d’ennuis qui poussent les opérateurs du secteur minier à solliciter du chef du gouvernement, « une rencontre pendant laquelle toutes les questions seront discutées, une à une ». Ce, parqu’à en croire Ismaël Diakité, « l’absence de concertation continue d’impacter négativement les activités minières, d’affecter l’image de notre pays auprès de nos actionnaires qui avaient cependant été particulièrement intéressés par les mesures de sauvegarde et de garantie qui avaient été données le 5 septembre 2021 ».

A cette doléance, Dr. Bernard Gomou répond favorablement. « Oui, à votre audience », répond-il. Sur ce, il instruit le ministre des Mines à « recevoir individuellement les sociétés minières pour échanger des défis opérationnels spécifiques de vos entreprises ». Au-delà, il rassure les partenaires. « La Guinée respecte et respectera tous les engagements, conventions et accords auxquels elle a souscrits. Je vous réitère la volonté manifeste du gouvernement et la ferme détermination du président de la Transiton de favoriser un climat des affaires plus propice dans notre pays. Nous poursuivrons les efforts de sécurisation des sites miniers. C’est pourquoi nous allons travailler très vite sur une stratégie pour structurer l’exploitation artisanale de l’or et du diamant, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre l’exploitation industrielle et artisanale », promet le PM.

Toutefois, le chef du gouvernement rappelle aux entreprises minières un certain nombre d’obligations qui leur incombent. Il s’agit notamment, dit-il :

La cohabitation harmonieuse avec les communautés

La préservation des zones agricoles dans les périmètres miniers

L’amélioration sanitaire des communautés riveraines

Le respect des textes réglementaires avec un accent particulier sur le contenu local

Le respect des mesures environnementales

La réhabilitation des sites et l’accompagnement des communautés impactées par l’activité minière

La nécessité de la domiciliation des risques miniers en république de Guinée, conformément au code des assurances

En définitive, lance le premier ministre : « Tous ensemble, travaillons à une exploitation minière responsable de toutes les parties prenantes ».

Il importe de noter que les concertations en perspective interviennent pendant que les activités sur le transguinéen, destiné à drainer le minerai du Simandou, n’ont pas encore repris. De même, on se rappelle encore de la crise à la SAG qui avait amené à un arrêt momentané des activités de ce côté également.

Aminata Camara