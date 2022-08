« Si vous pesiez 50 Kilogrammes hier, ne pensez pas que vous avez 60 aujourd’hui »

Le président du Bloc libéral (BL), Docteur Faya Millimouno, était ce soir chez nos confrères de Djoma Médias, dans l’émission On refait le monde. Docteur Faya Millimouno en a profité pour régler ses comptes avec les « grands partis », notamment l’UFDG, le RPG/Arc-en-ciel, l’UFR…

Il a commencé par la récente rencontre de certaines coalitions avec le médiateur de la CEDEAO. Pour le leader du BL, malgré les 3 heures qu’elles ont eues avec l’ancien président béninois Boni Yayi, ces entités sont passées à côté de l’essentiel. « Nous sommes face à une situation où des leaders pas des moindres viennent sur vos antennes pour défendre des contre-valeurs. Dernièrement, il y a des gens qui ont eu suffisamment de temps avec le médiateur de la CEDEAO. Mais en réalité, ils ont traité un sujet hors sujet. Parce que la raison de sa venue est de trouver des issues pour la bonne marche de la transition et non pour défendre son camp personnel. Vous avez vu après ce déballage de 3 heures chrono, on leur a gentiment demandés de revenir autour du cadre de concertation », a-t-il assuré.

Plus loin, le président du BL a parlé même de l’arrogance de certains acteurs politiques. « C’est ici que des gens sont allés dire qu’ils ne s’asseyent autour de la table avec d’autres Guinéens. C’est en Guinée, on veut nous faire croire que si vous aviez 50 kilogrammes hier, vous l’avez aujourd’hui et que vous auriez 60 demain. Je crois qu’on doit abandonner cela. Vous verrez que ce que je dis va se vérifier après les élections qui seront organisées au terme de la transition. Que quelqu’un ne vienne gonfler les joues aujourd’hui parcequ’il avait 50 kilogrammes hier et qu’il aura 60 aujourd’hui. Ça, c’est complètement empoisonner le débat qui devrait être sain ».

Michel Yaradouno