ENTREE AUX UNIVERSITES : les orientations commencent le 7 septembre

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance de l’ensemble des bacheliers de la session 2022 ainsi que ceux non orientés des sessions 2020 et 2021, que les orientations dans les Institutions d’Enseignement Supérieur débuteront le mercredi 07 septembre 2022 et se poursuivront jusqu’au samedi 17 septembre 2022 à minuit sur le site de GUPOL www.mesrsgupol.org.

Par ailleurs, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation informe les parents d’élèves et les bacheliers que les frais d’orientation s’élèvent à 50.000 francs guinéens et le moyen de paiement est exclusivement électronique via ORANGE MONEY. Chaque candidat, pour être orienté, doit formuler 15 choix de programmes de formation.

Le Ministère félicite l’ensemble des admis au Baccalauréat et invite chacun à s’inscrire sur le site www.mesrsgupol.org du 07 septembre 2022 au 17 septembre 2022.

Bonne chance à tous les bacheliers.