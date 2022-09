Le 5ème Forum sur la Coopération des médias sino-africains s’est tenu avec succès à Beijing

Le 25 août, le 5ème Forum sur la Coopération des médias sino-africains s’est tenu à Beijing. Le Forum a été co-organisé par l’Administration nationale de la Radio et de la Télévision de Chine, le Gouvernement municipal de Beijing et l’Union africaine de Radiodiffusion. Plus de 240 représentants de départements gouvernementaux, d’organisations de médias à grande audience, d’entreprises audiovisuelles, d’ambassades en Chine, de la Commission de l’Union africaine et de l’Union africaine de Radiodiffusion, venus de Chine et de 42 pays africains, y ont participé en ligne et en présentiel.

Le président chinois Xi Jinping et Macky Sall, co-Président africain du FOCAC, ont envoyé des lettres de félicitations au Forum. Dans lesquelles ils ont fait l’éloge du rôle important de ce forum dans la promotion du dialogue et de la coopération entre les médias chinois et africains. Elles ont témoigné pleinement la grande importance que les dirigeants sino-africains attachent à la coopération sino-africaine dans la nouvelle ère et leurs attentes en matière d’approfondissement de la coopération médiatique, ce qui a donné un fort élan au développement du partenariat stratégique global sino-africain.

Portant sur le thème « Nouvelle vision, nouveau développement, nouvelle coopération », 16 représentants d’autorités gouvernementales sino-africaines, d’organisations de médias et d’entreprises audiovisuelles, ainsi que des ambassadeurs étrangers en Chine, ont échangé sur les politiques en matière de développement audiovisuel, la coopération et l’innovation en matière de contenu, la valorisation de haute technologie et l’intégration numérique. La Déclaration conjointe du 5ème Forum sur la coopération des médias sino-africains a été adoptée. Cette déclaration a revu et résumé les réalisations positives de la coopération sino-africaine dans le domaine des médias au cours des dix dernières années, et a établi des perspectives et des plans pour le développement des médias sino-africain dans le futur, en mettant en avant cinq initiatives, notamment l’approfondissement de la coopération et des échanges, le soutien au développement mondial, le récit des bonnes histoires d’amitié sino-africaine, la promotion du développement des médias numériques et le renforcement des échanges des jeunes.

Cette année coïncide avec le 10ème anniversaire du Forum sur la coopération médiatique sino-africaine. Au cours des dix dernières années, les médias sino-africains ont remporté des résultats fructueux et une expérience précieuse. Les organisations médiatiques se sont engagées dans une coopération pour raconter conjointement des histoires d’amitié sino-africaine. Les œuvres audio-visuelles traduites ont été adorées par le public. Le projet de télévision par satellite pour 10 000 villages africains a accéléré le développement du secteur de la radiodiffusion en Afrique et a profité au peuple africain. Et une série de programmes de formation menée par la Chine pour les professionnels des médias africains… Une collaboration fructueuse dans le domaine des médias est devenue une partie intégrante de la coopération globale sino-africaine et a apporté des contributions vigoureuses au développement global des relations sino-africaines.