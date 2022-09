AN 1 DU CNRD : un activiste fait part de sa désillusion

Les Guinéens s’acheminant vers le premier anniversaire de la chute du président Alpha Condé et l’avènement au sommet de l’Etat du CNRD par la même, l’heure est à un premier bilan. Et le moins qu’on puisse, c’est que les avis sont plutôt tranchés. Quand d’aucuns trouvent que la coupe est pleine, d’autres par contre en sont au désenchantement. C’est le cas d’un activiste de la société civile qui s’est exprimée ce vendredi dans le cadre d’une rencontre justement dédiée à l’évaluation du bilan de cette première année de la Transition.

Prenant part au débat, le président du Conseil national du patronat de Guinée dresse un bilan élogieux pour le CNRD. « Aussitôt arrivé, le colonel Mamadi Doumbouya ouvre des frontières, libère des détenus politiques, baisse le prix du carburant, et crée la cour de répression des infractions économiques et financières pour traquer ceux qui ont bradé les biens de l’État », énumère à l’appui Mohamed Habib Hann. Qui s’empresse de conclure à ce sujet : « C’est un bon début de gouvernance ».

Ce n’est pas cependant pas l’avis de tous ceux qui étaient dans la salle. C’est ainsi qu’un activiste que nos reporters ont interrogé à la suite de la rencontre et qui a souhaité gardé l’anonymat a dit tout à fait le contraire. Avouant sa « désillusion », il pense même qu’à ce rythme, on pourrait même regretter le président Alpha Condé. Et sa déception résulte du fait que des « manifestations de rues suivies de répressions, de tueries, d’arrestations et d’incarcérations arbitraires comme sous le régime déchu, ont repris de la plus belle des manières ».

Se prononçant également sur le sujet, la vice-présidente du Conseil national de Transition (CNT) s’est également davantage prononcé sur les aspects positifs de cette première année.

Junior Leno