SOUTIEN A BINTA LALY : les acteurs s’expliquent

Suite à la polémique qui a suivi le geste dont le président de la Transition a récemment gratifié Binta Laly Sow – le montant de l’enveloppe n’étant pas notamment connu – les trois principaux acteurs étaient hier face à la presse. Il s’agit de l’artiste elle-même, de son manager, Maz Diallo et de Oudy 1er. La rencontre était en grande partie destinée à justifier les raisons, dit-on, « sécuritaires », de l’espèce de flou ou de la discrétion – c’est selon – entretenu autour du cadeau offert par le colonel Mamadi Doumbouya.

A en croire le manager Maz Diallo, si Binta Laly Sow au micro de notre rédaction avait affirmé ne pas savoir à qui l’enveloppe offerte par le président de la Transition a été remise, ce serait stratégique. Elle voulait ainsi s’éviter les risques d’attaques par de malfrats, étant donnée qu’elle loge dans un quartier populaire. Autrement, elle aurait elle-même reçu la fameuse enveloppe avant de la confier à quelqu’un dont elle se borne à ne pas révéler l’identité, pour là aussi des raisons « sécuritaires ». Décidément !

Le même manager en a profité pour revenir sur l’autre élément qui fait polémique dans cette affaire. Il s’agit du lien entre le geste du président et le projet ‘’UntoitpourBinta’’ conduit par Alimou Sow et Abdoulaye Sadio Diallo. Il ressort des explications de Maz Diallo qu’à ses yeux, les deux n’ont aucun lien. Tout au plus, on pourrait parler de « convergence de bienfaits ». Lui Maz Diallo n’aurait eu qu’un rôle particulier dans le projet ‘’UntoitpourBinta’’. Il s’agit de l’aspect technique. « Ils ont mené ce projet qui s’est traduit par la production d’un album et ce sont eux qui ont géré tout ce qui est finance dans cette affaire, moi je m’en suis tenu à l’aspect technique (conseil, production). J’ai écrit même les chansons pour accompagner le projet », indique le manager.

Revenant ensuite au geste du président de la Transition, il estime que celui-ci est parti de la cérémonie de lancement des Assises nationales du 22 mars 2022. Ayant été programmée au compte de l’animation musicale de la cérémonie, Binta Laly, après sa prestation a formulé une doléance à l’endroit du colonel Mamadi Doumbouya. Séance tenante, celui-ci se serait engagé à répondre favorablement à la requête. Mais vu que ledit engagement a mis du temps à être honoré, Oudy 1er a été amené à s’impliquer pour faciliter en particulier l’audience avec le président.

Pour ce qui est de la rencontre même du mardi dernier entre Binta Laly et le colonel Mamadi Doumbouya, Oudy 1er explique les circonstances dans lesquelles elle est intervenue. « La maman se trouvait à Fria quand j’ai eu l’appel le soir. J’ai appelé son manager. C’est tôt le lendemain matin qu’elle a pris le taxi pour rejoindre Conakry afin qu’on puisse être au rendez-vous du chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. C’est ainsi qu’ils sont venus ici à mon bureau (son manager et elle) à moto. On a pris ma voiture pour rejoindre Moussa Moïse (DCI présidence de la République). Nous sommes arrivés un peu en retard parce qu’il y avait des embouteillages. On a passé toute la journée à la présidence jusqu’aux environs de 20h… », détaille le Dj Mannequin.

N’famoussa Siby