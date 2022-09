GUINEE : l’autopsie d’une transition à repenser

Ce lundi 5 septembre, la Guinée vit l’anniversaire de la chute du régime du président Alpha Condé et l’émergence dans la foulée, de celui qui commande aux destinées pays ce coup d’Etat surprise. C’est l’occasion donc du bilan. Et c’est en quelque sorte ce à quoi se livre ici ‘’La Cause Guinée’’, un groupe de réflexion qui se définit comme refusant la fatalité quant à l’avenir du pays. Empruntant la méthode de la médecine et assimilant sans doute la transition que vit le pays depuis un an à un organisme sans vie, le groupe se livre à l’autopsie de cette dernière. Autopsie qui débouche tout naturellement sur un certain nombre de propositions pour rectifier le tir.

𝖫𝖾 𝗌𝗒𝗌𝗍è𝗆𝖾 é𝗍𝖺𝗂𝗍 𝖽é𝗃à 𝖺𝗎 𝖻𝗈𝗎𝗍 𝖽𝗎 𝗋𝗈𝗎𝗅𝖾𝖺𝗎, 𝖽𝗂𝗌𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝗈𝖻𝗌𝖾𝗋𝗏𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗅’𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇𝖼𝖾 𝖽𝗎 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖽’𝖤𝗍𝖺𝗍 𝖾𝗇 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾, 𝖼𝖾 𝟢𝟧 𝗌𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣. 𝖳𝖺𝗇𝗍 𝗂𝗅 𝖾𝗌𝗍 𝗏𝗋𝖺𝗂 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 é𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗒𝗌 é𝗍𝖺𝗂𝗍 𝖼𝖺𝗍𝖺𝗌𝗍𝗋𝗈𝗉𝗁𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗋𝗎𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 à 𝗅𝖾𝗎𝗋 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗅𝖾. 𝖯𝗈𝗎𝗋 𝖺𝗎𝗍𝖺𝗇𝗍, 𝗉𝖾𝗎 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝗇𝖾𝗌 𝖺𝗎𝗋𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗉𝖺𝗋𝗂é 𝗌𝗎𝗋 𝖼𝖾 𝖽é𝗇𝗈𝗎𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍. 𝖴𝗇𝖾 𝗎𝗇𝗂𝗍é 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾 (𝗅𝖺 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖼𝗁𝗈𝗒é𝖾 𝖾𝗍 é𝗊𝗎𝗂𝗉é𝖾 𝖽𝗂𝗍-𝗈𝗇) 𝖺 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂 à 𝗉𝗋𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗍 𝗍𝗈𝗎𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍è𝗀𝖾𝗌 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗒𝗌, à 𝗌’𝗂𝗇𝗍𝗋𝗈𝖽𝗎𝗂𝗋𝖾 𝖺𝗎 𝗉𝖺𝗅𝖺𝗂𝗌 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝗅 𝖾𝗍 𝖼𝖺𝗉𝗍𝗎𝗋𝖾𝗋 𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗍𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗅𝗂𝖾𝗎𝗑.

𝖨𝗅 𝖿𝖺𝗎𝗍 𝖽𝗂𝗋𝖾 𝗊𝗎’𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍 𝖼𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖽’𝖤𝗍𝖺𝗍, 𝗍𝗈𝗎𝗍𝖾𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌 𝖽’𝗈𝗉𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 é𝗍𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗆𝖻𝖺𝗌𝗍𝗂𝗅𝗅é𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝖻â𝗂𝗅𝗅𝗈𝗇𝗇é𝖾𝗌. 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝖢𝗈𝗇𝖽é 𝖺𝗏𝖺𝗂𝗍 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂 à « 𝙙𝙤𝙢𝙥𝙩𝙚𝙧 » 𝗌𝖾𝗌 𝖺𝖽𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌, 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗒𝗌 é𝗍𝖺𝗂𝗍 à 𝗅𝗎𝗂, 𝗉𝖾𝗇𝗌𝖺𝗂𝗍-𝗂𝗅. 𝖮𝖼𝖼𝗎𝗉é à 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗋é𝗌𝗂𝗌𝗍𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝖺𝖽𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌, 𝗂𝗅 𝗈𝗎𝖻𝗅𝗂𝖺𝗂𝗍 𝗊𝗎𝖾 𝗌𝗈𝗇 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝖾 𝖼𝖺𝗆𝗉 𝖺𝗉𝗉𝗋é𝗁𝖾𝗇𝖽𝖺𝗂𝗍 𝗅𝖺 𝖿𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗈𝗇 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌é𝗊𝗎𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗎𝗇 𝗃𝖾𝗎 𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗍 𝖽’𝖺𝗅𝗅𝗂𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌. 𝖢𝖾 𝗊𝗎𝗂 𝖽𝗈𝗇𝗇𝖺𝗂𝗍 𝗅𝗂𝖾𝗎 à 𝖽𝖾𝗌 𝖻𝖺𝗍𝖺𝗂𝗅𝗅𝖾𝗌 𝖾𝗇 𝗌𝗈𝗎𝗋𝖽𝗂𝗇𝖾, 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖿é𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌.

« 𝙂𝙪𝙞𝙣é𝙚𝙣𝙣𝙚𝙨 𝙚𝙩 𝙂𝙪𝙞𝙣é𝙚𝙣𝙨, 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙩𝙧𝙞𝙤𝙩𝙚𝙨, 𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙩 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙤é𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙪 𝙥𝙖𝙮𝙨, 𝙡𝙚 𝙙𝙮𝙨𝙛𝙤𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙧é𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖𝙞𝙣𝙚𝙨, 𝙡’𝙞𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙚, 𝙡𝙚 𝙥𝙞é𝙩𝙞𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙘𝙞𝙩𝙤𝙮𝙚𝙣𝙨… » 𝖼’𝖾𝗌𝗍 𝗉𝖺𝗋 𝗅’é𝗇𝗎𝗆é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝗊𝗎’𝗂𝗅 𝗏𝗂𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝖽é𝖼𝗁𝗈𝗂𝗋 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝖢𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅 𝖬𝖺𝗆𝖺𝖽𝗂 𝖣𝗈𝗎𝗆𝖻𝗈𝗎𝗒𝖺 𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇ç𝖺𝗂𝗍 𝖺𝗎𝗑 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇𝗌, 𝖼𝖾 𝗆𝖺𝗍𝗂𝗇 𝖽𝗎 𝟢𝟧 𝗌𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾, 𝗅𝖺 𝖽é𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗉𝗈𝗎𝗏𝗈𝗂𝗋. 𝖯𝖺𝗋 𝗎𝗇𝖾 𝗏𝗂𝖽é𝗈 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇𝗋𝖾𝗀𝗂𝗌𝗍𝗋é𝖾, 𝖼𝖾 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾, 𝗉𝖾𝗎 𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎 𝖽𝖾𝗌 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖾 𝖽é𝖿𝗂𝗅é 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖼é𝗅é𝖻𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝟨𝟢 𝖺𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝗂𝗇𝖽é𝗉𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾 𝖾𝗇 𝗈𝖼𝗍𝗈𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟪, 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗍𝖺𝗂𝗍 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾 à 𝗌’𝗎𝗇𝗂𝗋 𝗉𝗈𝗎𝗋 « é𝗏𝗂𝗍𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖾𝗋𝗋𝖾𝗎𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗌𝗌é ». 𝖫𝖺 𝗏𝗂𝖽é𝗈 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝗅𝖾 𝗍𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝗋é𝗌𝖾𝖺𝗎𝗑 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗎𝗑 𝖾𝗍 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗂𝗋𝗆𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝗋𝗎𝗆𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗉𝗋𝗈𝗉𝖺𝗀é𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗉𝗎𝗂𝗌 𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗍𝗂𝗇, à 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝗂𝗍𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗍𝗂𝗋𝗌 𝖽’𝖺𝗋𝗆𝖾𝗌 𝗂𝗇𝗁𝖺𝖻𝗂𝗍𝗎𝖾𝗅𝗌 𝖺𝗎𝗑 𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗅𝖺𝗂𝗌 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝗅. 𝖫𝖺 𝗌𝗎𝗋𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖺 𝗋𝖺𝗉𝗂𝖽𝗂𝗍é 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾𝗌𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖺 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗂𝗋𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 « 𝗏𝖾𝗋𝗌 é𝗍𝖺𝗂𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝖿𝗋𝗎𝗂𝗍 », 𝗅𝖺 𝗀𝗎𝖾𝗋𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗎 𝖿𝖺𝗆𝖺 𝖿𝖺𝗂𝗌𝖺𝗂𝗍 𝗋𝖺𝗀𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅’𝖾𝗇𝗍𝗈𝗎𝗋𝖺𝗀𝖾 𝖽𝖾 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺.

𝖢’𝖾𝗌𝗍 𝗍𝗈𝗎𝗍 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝖾𝗅𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍, 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗍𝗈𝗎𝗍𝖾 𝗌𝗎𝗌𝗉𝗂𝖼𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝖽’é𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗉𝗋é𝗌𝖺𝗂𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅-𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖽é𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖽’𝖾𝗑𝗁𝗂𝖻𝖾𝗋 𝗌𝗈𝗇 « 𝗍𝗋𝗈𝗉𝗁é𝖾 » 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗋𝗎𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝗊𝗎𝖺𝗋𝗍𝗂𝖾𝗋𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅𝖾. 𝖤𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖼𝖾𝗅𝖺, 𝗉𝗈𝗂𝗇𝗍 𝖻𝖾𝗌𝗈𝗂𝗇 𝖽’𝗁é𝗌𝗂𝗍𝖾𝗋. 𝖫𝖾𝗌 𝗋𝗎𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖡𝖺𝗆𝖻𝖾𝗍𝗈, 𝗅𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗋𝗍𝗂𝖾𝗋 𝗊𝗎𝗂 𝖺 𝗌𝗒𝗆𝖻𝗈𝗅𝗂𝗌é 𝗅𝖺 𝗋é𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝗎 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖽é𝖼𝗁𝗎 𝗏𝗈𝗇𝗍 𝗌’𝗈𝖿𝖿𝗋𝗂𝗋 𝗅𝖾 𝗅𝗎𝗑𝖾 𝖽𝖾 𝗏é𝗋𝗂𝖿𝗂𝖾𝗋 𝗊𝗎𝖾 𝖼’𝖾𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝖻𝗂𝖾𝗇 𝖿𝗂𝗇𝗂 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺. 𝖠 𝗅’𝗂𝗇𝗍é𝗋𝗂𝖾𝗎𝗋 𝖽’𝗎𝗇 𝟦𝗑𝟦 𝖾𝗍 𝖻𝗂𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗈𝗎𝗋é 𝖽𝖾 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌 𝗌𝗉é𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾𝗌 -𝗅’𝗎𝗇𝗂𝗍é 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗎𝗍𝗌𝖼𝗁𝗂𝗌𝗍𝖾𝗌- 𝗅𝖾𝗌 𝗒𝖾𝗎𝗑 𝗁𝖺𝗀𝖺𝗋𝖽𝗌, 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝗇𝖾 𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖺𝗂𝗍 𝗋𝗂𝖾𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗋𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝖾 𝗊𝗎𝗂 𝗅𝗎𝗂 𝖺𝗋𝗋𝗂𝗏𝖾. 𝖫𝖺 𝗌𝖼è𝗇𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝖼𝗈𝖼𝖺𝗌𝗌𝖾 𝖾𝗍 𝖽é𝖼𝗁𝖺𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗃𝗈𝗂𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖽é𝖿𝗂𝗅é𝗌. 𝖫𝖺 𝗆𝗂𝗌𝖾 𝖾𝗇 𝗌𝖼è𝗇𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂𝖾. 𝖫𝖾 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅 𝗌𝖾 𝖼𝗈𝗅𝗍𝗂𝗇𝖾 𝗉𝖺𝗋 𝖼𝖾𝗍 𝖺𝖼𝗍𝖾, 𝗎𝗇𝖾 𝖿𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾 𝗎𝗇 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗎𝖾 à 𝖽’é𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝖾𝗅𝗌 𝗋é𝗌𝗂𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅’𝗈𝗆𝖻𝗋𝖾. 𝖴𝗇𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾 𝖾𝗇 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾, 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖺 𝖿𝗂𝗇 𝖽’𝗎𝗇 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗏𝗂𝖾𝗇𝗇𝖾 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗉𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝗈𝗇 𝖼𝗁𝖾𝖿. 𝖯𝗈𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝗉𝗋é𝖼é𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖼𝗈𝗎𝗉𝗌 𝖽’𝖤𝗍𝖺𝗍, 𝗂𝗅 𝖿𝖺𝗎𝗍 𝗋𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋 𝗊𝗎𝖾 𝖼’é𝗍𝖺𝗂𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝖺𝖽𝖺𝗏𝗋𝖾𝗌, 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗉𝗋𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝗅’é𝖼𝗋𝗂𝗏𝖺𝗂𝗇 𝖳𝗂𝖾𝗋𝗇𝗈 𝖬𝗈𝗇é𝗇𝖾𝗆𝖻𝗈.

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧𝙨 𝙨𝙮𝙢𝙗𝙤𝙡𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞è𝙧𝙚𝙨 𝙢𝙚𝙨𝙪𝙧𝙚𝙨

𝖣𝖺𝗇𝗌 𝗎𝗇 𝗉𝖺𝗒𝗌 𝖺𝗎𝗑 𝗅𝗂𝗀𝗇𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖿𝗋𝖺𝖼𝗍𝗎𝗋𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗎𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌, 𝖺𝗀𝗀𝗋𝖺𝗏é𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗎𝗇𝖾 𝖼𝗋𝗂𝗌𝖾 𝗌𝗈𝖼𝗂𝗈-𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖺𝗂𝗀𝗎ë𝗌, 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾𝗌 𝖽é𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝗆𝖾𝗌𝗎𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣 (𝖢𝗈𝗆𝗂𝗍é 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖽𝗎 𝗋𝖺𝗌𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗅𝖾 𝖽é𝗏𝖾𝗅𝗈𝗉𝗉𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍), 𝗅’𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝖾 𝗆𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗎𝗍𝗌𝖼𝗁𝗂𝗌𝗍𝖾𝗌, 𝗌é𝖽𝗎𝗂𝗌𝖾𝗇𝗍 𝗅’𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇. 𝖫𝗂𝖻é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗇𝗈𝗆𝖻𝗋𝖾𝗎𝗑 𝗉𝗋𝗂𝗌𝗈𝗇𝗇𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 (𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝖺𝗎 𝖻𝗈𝗋𝖽 𝖽𝗎 𝖽é𝗌𝖾𝗌𝗉𝗈𝗂𝗋 𝖺𝗏𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇𝗍𝖺𝗆é 𝖽𝖾𝗌 𝗇é𝗀𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖽é𝖼𝗁𝗎 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗈𝗋𝗍𝗂𝗋 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝗀𝖾ô𝗅𝖾𝗌), 𝗆𝗂𝗌𝖾 à 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝗍𝗋𝖺𝗂𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖽𝖾 𝟦𝟢 𝖦é𝗇é𝗋𝖺𝗎𝗑 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇𝗇𝖾, 𝗍𝗈𝗎𝗌 𝖼𝗈𝗋𝗉𝗌 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗈𝗇𝖽𝗎𝗌, 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖽𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗈𝗋𝗍𝗂𝖾 𝖽𝗎 𝗍𝖾𝗋𝗋𝗂𝗍𝗈𝗂𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝗎𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝗀𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗋é𝖼é𝖽𝖾𝗇𝗍, 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗂è𝗋𝖾 𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖼𝗎𝖾𝗂𝗅𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗎 𝖼𝗂𝗆𝖾𝗍𝗂è𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖡𝖺𝗆𝖻𝖾𝗍𝗈, é𝗉𝗂𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋é𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖽é𝖿𝗎𝗇𝗍, 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗍𝗈𝗂𝗌𝗂𝖾 𝖺𝗎𝗑 𝗌𝖺𝗀𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗒𝗌 (𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺𝖼𝗂𝗌é𝗌 𝖾𝗍 𝗆𝗂𝗌 𝖺𝗎 𝖻𝖺𝗇 𝗉𝖺𝗋 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝖢𝗈𝗇𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗌𝖺 𝗊𝗎ê𝗍𝖾 𝖽𝗎 𝗆𝖺𝗇𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝗈𝗉). 𝖳𝗈𝗎𝗍 𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗋 𝗏𝗂𝗍𝖾 𝖾𝗍 𝖻𝗂𝖾𝗇, 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗎𝗇𝖾 𝖿𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇. 𝖫𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅, à 𝖼𝗁𝖺𝖼𝗎𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝗌𝗈𝗋𝗍𝗂𝖾𝗌, 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝖿𝗈𝗋𝗍𝗌, 𝗅𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗈𝗇𝗍é 𝖽𝖾 𝖻𝗂𝖾𝗇 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝖺𝖿𝖿𝗂𝖼𝗁é𝖾, 𝗎𝗇 𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗌𝗂𝗇𝖼é𝗋𝗂𝗍é 𝗌𝖾 𝗉𝖾𝗋ç𝗈𝗂𝗍 𝖼𝗁𝖾𝗓 𝗅’𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖫é𝗀𝗂𝗈𝗇 é𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀è𝗋𝖾 𝖿𝗋𝖺𝗇ç𝖺𝗂𝗌𝖾. 𝖫𝖾𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗎𝗑 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗏𝖺𝗅𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖾𝗍 𝗌’𝖾𝗇𝗀𝖺𝗀𝖾𝗇𝗍 à 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗇𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗎𝗍𝗌𝖼𝗁𝗂𝗌𝗍𝖾𝗌. 𝖨𝗅 𝖿𝖺𝗎𝗍 𝖽𝗂𝗋𝖾 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝖼𝖾𝗎𝗑 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝗈𝖼𝗂é𝗍é 𝖼𝗂𝗏𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗍 𝖻𝖺𝗏é 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖽𝗎 𝖱𝖯𝖦 𝖠𝗋𝖼-𝖾𝗇 𝖼𝗂𝖾𝗅.

𝖣𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗎𝗅é𝖾, 𝖽𝖾𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗇é𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗍𝗈𝗎𝗍𝖾𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝖺𝗇𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖭𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗈𝗊𝗎é𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌𝗌𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖨𝗅 𝖾𝗇 𝖽é𝖼𝗈𝗎𝗅𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖾 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗂𝗀𝗇é𝖾 𝗉𝖺𝗋 𝖽é𝖼𝗋𝖾𝗍, 𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝖻𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾 𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾𝗆𝗂𝗇 à 𝗉𝖺𝗋𝖼𝗈𝗎𝗋𝗂𝗋 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗎𝗇 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗎𝗋 à 𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖺𝗅𝖾. 𝖫’𝖾𝗇𝗀𝖺𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗌𝗍 𝗉𝗋𝗂𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗇𝖾 𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝗋𝗈𝗇𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝖼𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽𝖺𝗍𝗌 à 𝖽𝖾𝗌 é𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖫𝖾 𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇𝗌 𝖽’𝖺𝗏𝗈𝗂𝗋 𝗅𝖾𝗎𝗋 𝖱𝖺𝗐𝗅𝗂𝗇𝗀𝗌, 𝗅𝖾𝗎𝗋 « 𝗆𝖾𝗌𝗌𝗂𝖾 » 𝗌𝖾 𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝗎𝗌. 𝖫𝖾𝗌 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼é𝗅é𝖻𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖿ê𝗍𝖾 𝖽𝗎 𝟢𝟤 𝗈𝖼𝗍𝗈𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣 𝖾𝗇 𝖿𝗈𝗇𝗍 𝖿𝗈𝗂, 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖺 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝗌𝗒𝗆𝖻𝗈𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗍 𝖾𝗌𝗉𝗈𝗂𝗋 𝗊𝗎𝗂 𝗋𝖾𝗇𝖺𝗂𝗍 𝖼𝗁𝖾𝗓 𝗅𝖾 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇.

𝙏𝙤𝙪𝙩 𝙙𝙚 𝙢ê𝙢𝙚

𝖫’é𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 « 𝗎𝗇𝗂𝗅𝖺𝗍é𝗋𝖺𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 », 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣, 𝗂𝗇𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎𝖾 (𝗇𝗈𝗆𝖻𝗋𝖾, 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌, 𝗋ô𝗅𝖾𝗌…), 𝗅𝖾𝗌 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝖾 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 𝗅𝖾𝗇𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍, 𝗅𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖺𝗋𝖽𝖾 à 𝗉𝗈𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋. 𝖫𝖾 𝖢𝖭𝖳 (𝖢𝗈𝗇𝗌𝖾𝗂𝗅 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇) 𝖽𝖾𝗏𝖺𝗇𝗍 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝗋 𝖽’𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝖾 𝗅é𝗀𝗂𝗌𝗅𝖺𝗍𝗂𝖿 𝗇’𝖾𝗌𝗍 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗅𝗅é 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝟢𝟧 𝖿é𝗏𝗋𝗂𝖾𝗋 𝟤𝟢𝟤𝟤. 𝖠𝗏𝖾𝖼 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗎𝖺𝖼𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗅𝖾 𝖼𝗁𝗈𝗂𝗑 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾𝗌. 𝖣𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗌’𝖾𝗌𝗍𝗂𝗆𝖺𝗇𝗍 𝗅é𝗌é𝗌. 𝖫𝖾 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝖽é𝗌𝗂𝗀𝗇é 𝗉𝖺𝗋 𝖽é𝖼𝗋𝖾𝗍 𝖾𝗍 𝗇𝗈𝗇 𝗉𝖺𝗋 𝗏𝗈𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗂𝗋𝗌. 𝖫’𝖺𝗀𝖺𝖼𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝗈-𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗉𝖾𝗋𝖼𝖾𝗉𝗍𝗂𝖻𝗅𝖾 𝖾𝗍 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖾. 𝖰𝗎𝗈𝗂𝗊𝗎’𝖾𝗇𝖼𝗈𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗆𝗂𝖽𝖾 !

𝖠𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗌𝗂𝖿 𝗁é𝗋𝗂𝗍é 𝖽𝖾𝗌 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾𝗌 𝗉𝗋é𝖼é𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌, 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝗌𝖺𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗋é𝖺𝗅𝖺𝖻𝗅𝖾𝗌 𝖽é𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖻𝖺𝗉𝗍𝗂𝗌𝖾𝗋 𝗅’𝖺é𝗋𝗈𝗉𝗈𝗋𝗍 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗇𝖺𝗄𝗋𝗒. 𝖨𝗅 𝗌𝖾𝗋𝖺 𝖽é𝗌𝗈𝗋𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅é 𝖺é𝗋𝗈𝗉𝗈𝗋𝗍 𝖠𝗁𝗆𝖾𝖽 𝖲é𝗄𝗈𝗎 𝖳𝗈𝗎𝗋é. 𝖬𝗈𝗂𝗇𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖺 𝖽é𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝖺 𝗆é𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝖽é𝗇𝗈𝗇𝖼é𝖾 𝗉𝖺𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝖺𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝗏𝗂𝖼𝗍𝗂𝗆𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾. 𝖴𝗇𝖾 𝖽é𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 « 𝗌𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗌𝗌𝗎𝗆é𝖾 » 𝖽𝗂𝗋𝖺 𝗅𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣. 𝖫𝖾 𝗍𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝗃𝗎𝗀é 𝖺𝗋𝗋𝗈𝗀𝖺𝗇𝗍 𝖾𝗍 𝖽é𝗌𝗂𝗇𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾. 𝖫’𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝖼𝗁𝖾, 𝗆𝖺𝗋𝗍𝗂𝖺𝗅𝖾. 𝖰𝗎𝖾𝗅𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗍ô𝗍, 𝗉𝖺𝗋 𝗎𝗇 𝖽é𝖼𝗋𝖾𝗍 𝖽𝗎 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝖺𝗌𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖡𝖾𝗅𝗅𝖾-𝗏𝗎𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗋𝖾𝗇𝖽𝗎𝖾𝗌 à 𝗅𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗅𝖾 𝖽𝗎 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍. 𝖫𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖽𝗂𝗇𝖺𝗅 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍 𝖲𝖺𝗋𝖺𝗁 𝗌’𝖾𝗇 𝗈𝖿𝖿𝗎𝗌𝗊𝗎𝖾 𝖺𝗎 𝗇𝗈𝗆 𝖽𝖾 𝗅’é𝗀𝗅𝗂𝗌𝖾 𝗊𝗎𝗂 𝗌𝖾𝗋𝖺𝗂𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂é𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝖽𝗈𝗆𝖺𝗂𝗇𝖾. 𝖫𝖺 𝖿𝖾𝗋𝗏𝖾𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌 𝗌’𝖾𝗌𝗍𝗈𝗆𝗉𝖾 𝗉𝖾𝗎 à 𝗉𝖾𝗎. 𝖡𝖾𝖺𝗎𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖽𝖾 𝗌𝗈𝗎𝗍𝗂𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖽é𝖼𝗁𝖺𝗇𝗍𝖾𝗇𝗍. 𝖫𝖾 𝗋ê𝗏𝖾 é𝗍𝖺𝗂𝗍 𝗍𝗋𝗈𝗉 𝖻𝖾𝖺𝗎, 𝗅𝖺 𝗋é𝖺𝗅𝗂𝗍é 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖽𝗋𝖾 𝗎𝗇 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝗏𝗂𝖾𝗎𝗑 𝖽é𝗆𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍è𝗆𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗒𝗌 𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎𝗌.

𝙋𝙧𝙞𝙤𝙧𝙞𝙩é𝙨 𝙖𝙛𝙛𝙞𝙘𝙝é𝙚𝙨 𝙫𝙨 𝙧é𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙨

𝖣𝖺𝗇𝗌 𝗌𝗈𝗇 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌 à 𝗅𝖺 𝖭𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝟢𝟤 𝗈𝖼𝗍𝗈𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣, 𝖼é𝗅é𝖻𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖾 𝟨𝟥è𝗆𝖾 𝖺𝗇𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝗂𝗇𝖽é𝗉𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾, 𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗎𝗏𝖾𝗅 𝗁𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗍 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗒𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗂𝗍 𝖽é𝖼𝗅𝗂𝗇é 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍é𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗌’𝖾𝗌𝗍 𝖽𝗈𝗇𝗇é𝖾𝗌. 𝖠𝖻𝗈𝗋𝖽𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝖺𝗂𝗌𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗇é𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝖾 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖽𝗂𝗋𝖺 « 𝘾𝙚𝙨 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣é𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙣𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙞𝙨 é𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙’𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙛𝙞𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙨 𝙙é𝙛𝙞𝙨 𝙚𝙩 𝙖𝙭𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙞𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚𝙫𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙪 𝘾𝙉𝙍𝘿 𝙚𝙩 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙙é𝙘𝙡𝙞𝙣é𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙪𝙣 𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 ».

𝖨𝗅 𝖾𝗇 𝖼𝗂𝗍𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 : 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙛𝙤𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙩𝙖𝙩, 𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙩𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙡𝙖 𝙧é𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙙𝙪 𝙨𝙮𝙨𝙩è𝙢𝙚 é𝙡𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙖𝙡, 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙛𝙤𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙪 𝙛𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙧, 𝙡’𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙’é𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙚𝙨, 𝙘𝙧é𝙙𝙞𝙗𝙡𝙚𝙨, 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙚𝙨 𝙚𝙩 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙖𝙞𝙣𝙨𝙞 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙖 𝙧é𝙘𝙤𝙣𝙘𝙞𝙡𝙞𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚

𝖫𝖺 𝗃𝗎𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖻𝗈𝗎𝗌𝗌𝗈𝗅𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝗅𝖾 𝖼𝗋é𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗌𝖺 𝖽𝗒𝗇𝖺𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖿𝗈𝗇𝖽𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗒𝗌. 𝖳𝗈𝗎𝗍𝖾𝖿𝗈𝗂𝗌, 𝗅𝖺 𝖬𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾, 𝗍𝗂𝗍𝗎𝗅𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝗉𝗈𝗌𝗍𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝗅𝗂𝗆𝗈𝗀é𝖾 𝗅𝖾 𝟥𝟣 𝖽é𝖼𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣, 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝗆𝗈𝗂𝗌 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗌𝖺 𝗇𝗈𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖼𝗋é𝖺𝗇𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝖿𝗋𝗎𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖼𝗁𝖾𝗓 𝗅𝖾 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾. 𝖣’𝖺𝗎𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗊𝗎’à 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗋𝗌 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗋𝗂𝖾𝗋 𝖺𝖽𝗋𝖾𝗌𝗌é 𝖺𝗎 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝗌𝖾𝖼𝗋é𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾 𝗀é𝗇é𝗋𝖺𝗅 à 𝗅𝖺 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖱é𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾, 𝗅𝖺 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖾 𝗌𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗈𝗇𝗍é 𝖽𝖾 𝗆𝖾𝗍𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 à 𝗅’𝖺𝖻𝗋𝗂 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝗂𝗄𝗍𝖺𝗍𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝖾𝗑é𝖼𝗎𝗍𝗂𝖿.

𝖯𝗈𝗎𝗋 𝗎𝗇 𝗉𝖺𝗒𝗌 « 𝗍𝗋𝖺𝗎𝗆𝖺𝗍𝗂𝗌é » 𝗉𝖺𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 é𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌, 𝗅𝖺 𝗆𝗂𝗌𝖾 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗉é𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖽é𝗅𝗂𝗍𝗌 é𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝗁𝖺𝗎𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗌𝖺𝗅𝗎é𝖾. 𝖠𝗂𝗇𝗌𝗂, 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾 𝗋é𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗂𝗇𝖿𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 é𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗇𝖼𝗂è𝗋𝖾𝗌 (𝖢𝖱𝖨𝖤𝖥), 𝗉𝖺𝗋 𝖽é𝖼𝗋𝖾𝗍, 𝗏𝗈𝗂𝗍 𝗅𝖾 𝗃𝗈𝗎𝗋 𝖾𝗇 𝖽é𝖼𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣.

𝖫𝖾𝗌 𝖽𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗌’𝖾𝗆𝗉𝗂𝗅𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗎 𝗇𝗂𝗏𝖾𝖺𝗎 𝖽𝗎 𝗉𝗋𝗈𝖼𝗎𝗋𝖾𝗎𝗋 𝗊𝗎𝗂 𝖾𝗇𝖼𝗅𝖾𝗇𝖼𝗁𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗋𝗌𝗎𝗂𝗍𝖾𝗌. 𝖫𝖾𝗌 𝖺𝖼𝖼𝗎𝗌é𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗇𝗈𝗆𝖻𝗋𝖾𝗎𝗑 𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝗆𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗂𝗇𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇é𝗌 𝖿𝖺𝗋𝖺𝗆𝗂𝗇𝖾𝗎𝗑. 𝖫𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌𝗎𝗌 𝗌𝖾 𝗀𝗋𝗂𝗉𝗉𝖾 𝗏𝗂𝗍𝖾, 𝗈𝗇 𝗌𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗅’𝗁é𝗌𝗂𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗅’𝖺𝗆𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗂𝗌𝗆𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝖽𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋𝗌. 𝖣𝖾 𝗅’𝖺𝗏𝗂𝗌 𝗆ê𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌𝗂𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗃𝗎𝗋𝗂𝗌𝗍𝖾𝗌, 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉é𝗍𝖾𝗇𝖼𝖾𝗌 𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗍𝗂è𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗋é𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 é𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗊𝗎𝖾 𝗇𝖾 𝗌𝖾𝗋𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝗅é𝗀𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗇 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾. 𝖤𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗇𝖾 𝗋𝗂𝖾𝗇 𝖺𝗋𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋, 𝗅𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗀𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗈𝗎𝗍𝗂𝗅𝗅é𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝖼𝖾 𝖽𝗈𝗆𝖺𝗂𝗇𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗆𝗎𝗍é𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖠𝗎 𝖿𝗂𝗅 𝖽𝗎 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋𝗌, 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖺𝗎 𝖻𝖺𝗇𝖼 𝖽𝖾𝗌 𝖺𝖼𝖼𝗎𝗌é𝗌 𝖼𝗋𝗂𝖾𝗇𝗍 à 𝗎𝗇𝖾 𝗃𝗎𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌é𝖾, 𝖺𝗎 𝗉𝗈𝗂𝗀𝗇𝖺𝗋𝖽 𝖽𝗈𝗎𝗑 𝖾𝗍 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝗂𝗌é 𝖽𝗎 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝖾, 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗌𝖾 𝖽é𝖻𝖺𝗋𝗋𝖺𝗌𝗌𝖾𝗋 𝖽’𝖺𝖽𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 𝗀ê𝗇𝖺𝗇𝗍𝗌. 𝖫’𝗎𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖾𝗇 𝗏𝗎𝖾 𝖽’𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖾𝗎𝗑 (𝖢𝖾𝗅𝗅𝗈𝗎 𝖣𝖺𝗅𝖾𝗂𝗇 𝖣𝗂𝖺𝗅𝗅𝗈) 𝖾𝗌𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗈𝗊𝗎é à 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝗋𝖾𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝖽𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗈𝗋𝗌𝖾𝗌 à 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾, à 𝖼𝗁𝖺𝖼𝗎𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗌𝖾𝗅𝗈𝗇 𝗌𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗂𝗅𝗅𝖾𝗋𝗌 𝗃𝗎𝗋𝗂𝖽𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌. 𝖫𝖺 𝖢𝖱𝖨𝖤𝖥 𝖾𝗅𝗅𝖾-𝗆ê𝗆𝖾 𝗌𝖾 𝗉𝗅𝖺𝗂𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖺𝗂𝗅 𝖾𝗍 𝖽𝗎 𝖽é𝖿𝗂𝖼𝗂𝗍 𝖽𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾𝗌. 𝖰𝗎𝗂𝖽 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗌𝖺𝗇𝗀 ? 𝖱𝗂𝖾𝗇 𝗈𝗎 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗊𝗎𝖾 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖺 𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾, 𝗉𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍é 𝗋𝖺𝗇𝗀é𝖾 𝖺𝗎𝗑 𝗈𝗎𝖻𝗅𝗂𝖾𝗍𝗍𝖾𝗌, 𝖽𝗎 𝗆𝗈𝗂𝗇𝗌 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾 𝖺𝗇𝗇é𝖾.

𝖴𝗇 𝖺𝗎𝗍𝗋𝖾 𝗏𝗈𝗅𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗉𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍é 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝖿𝗈𝗇𝖽𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝖤𝗍𝖺𝗍, 𝗉𝖺𝗍𝗂𝗇𝖾 𝗅𝗎𝗂 𝖺𝗎𝗌𝗌𝗂. 𝖢𝖾𝗅𝗎𝗂 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋é𝖼𝗎𝗉é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝗈𝗆𝖺𝗂𝗇𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝖤𝗍𝖺𝗍. 𝖢𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗈𝗉é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺 𝗋𝖾𝗇𝖿𝗈𝗋𝖼é 𝗅𝖾 𝖼𝖺𝗆𝗉 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗎𝗑 𝗊𝗎𝗂 𝖽é𝗇𝗈𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖺 𝗆é𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂è𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣, 𝗌𝗎𝗋𝗍𝗈𝗎𝗍 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗅’𝖾𝗑𝗉𝗎𝗅𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖢𝖾𝗅𝗅𝗈𝗎 𝖣𝖺𝗅𝖾𝗂𝗇 𝖾𝗍 𝖲𝗂𝖽𝗒𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖾𝗎𝗋𝗌 𝖽𝗈𝗆𝗂𝖼𝗂𝗅𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍𝗂𝖿𝗌, 𝖺𝗅𝗈𝗋𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋𝗌 é𝗍𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗉𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝗍𝗌 𝖽𝖾𝗏𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝗃𝗎𝗋𝗂𝖽𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾𝗌. 𝖠𝗎-𝖽𝖾𝗅à 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗆é𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾, 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝗒 𝗏𝗈𝗂𝖾𝗇𝗍 à 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗂𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝗂𝗌𝗆𝖾 𝖾𝗍 𝗎𝗇 𝖼𝗂𝖻𝗅𝖺𝗀𝖾 𝗈𝗋𝗂𝖾𝗇𝗍é 𝗉𝖺𝗋 𝗅’𝗈𝖻𝗃𝖾𝖼𝗍𝗂𝖿 𝖽𝗎 𝗋𝖾𝗇𝗈𝗎𝗏𝖾𝗅𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗀é𝗇é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾. 𝖣𝖺𝗇𝗌 𝗅’𝖾𝗇𝗍𝗈𝗎𝗋𝖺𝗀𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝗅𝖾𝖺𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗍 𝗆ê𝗆𝖾 𝖺𝗎 𝗌𝖾𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾, 𝗈𝗇 𝖺𝗌𝗌𝗂𝗆𝗂𝗅𝖾 𝗅𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗆é𝗌𝖺𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝗋𝖾𝗌 à 𝖽𝖾𝗌 𝗋è𝗀𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗍𝖾𝗌. 𝖫𝖺𝗇𝖼é𝖾 𝖾𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗆𝗉𝖾, 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗈𝗉é𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺 𝗌𝗎𝖻𝗂𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎 𝗎𝗇 𝗋𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝗂𝗌𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗏𝗈𝗂𝗋𝖾 𝗋𝖾𝗅â𝖼𝗁𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗅𝖾𝗌 é𝗍𝖺𝗉𝖾𝗌 𝖺𝗒𝖺𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗇é𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝗇𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾𝗌. 𝖫𝖾𝗌 𝖽𝗈𝗆𝖺𝗂𝗇𝖾𝗌 𝗋é𝖼𝗎𝗉é𝗋é𝗌 𝖾𝗍 𝗋𝖾𝗆𝗂𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝖿𝖾𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗍𝗋𝗂𝗆𝗈𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝖤𝗍𝖺𝗍 𝗇𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎𝗌. 𝖫𝖺 𝗆é𝖽𝗂𝖺𝗍𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖺 𝖼é𝖽é 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗌 à 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝗊𝗎é𝗌 𝗈𝖼𝖼𝖺𝗌𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅𝗌.

𝖠𝗎 𝖿𝗂𝗅 𝖽𝖾𝗌 𝗆𝗈𝗂𝗌, 𝗅’𝖺𝗆𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗂𝗌𝗆𝖾 𝖾𝗍 𝗅’𝗂𝗇𝖼𝗈𝗆𝗉é𝗍𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗎 𝗀𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝗋é𝖺𝗅𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍é𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗊𝗎’é𝗏𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌. 𝖢𝗈𝗆𝗆𝖾 𝗎𝗇 𝖻𝖺𝗍𝖾𝖺𝗎 𝗂𝗏𝗋𝖾 𝗎𝗇𝖾 𝖻𝗈𝗎𝗌𝗌𝗈𝗅𝖾 𝖾𝗇 𝗉𝖺𝗇𝗇𝖾, 𝗅𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝖽𝗂𝗋𝗂𝗀𝖾 𝗉𝖺𝗋 à-𝖼𝗈𝗎𝗉𝗌. 𝖫𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖾𝗍 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇𝖼é 𝖾𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾 𝖿𝖺𝗇𝖿𝖺𝗋𝖾 𝗏𝖺𝗀𝖺𝖻𝗈𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖾 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍è𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝖠𝖽𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗍𝖾𝗋𝗋𝗂𝗍𝗈𝗂𝗋𝖾 𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖽é𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖫𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝗈-𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗁𝖺𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖾 𝗍𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝖾𝗑𝗂𝗀𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖿𝗋𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝗎𝗇 𝖼𝖺𝖽𝗋𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂é 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖽é𝖻𝖺𝗍𝗍𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗇𝗎 𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗎𝗂𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖫𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗎𝗍é 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝗌’𝗂𝗆𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖾𝗍 𝗆𝖺𝗋𝗆𝗈𝗇𝗇𝖾 𝗅𝖾𝗇𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍… 𝖨𝗅 𝖿𝖺𝗎𝗍 𝖽𝗂𝗋𝖾 𝗊𝗎𝖾 𝖼’𝖾𝗌𝗍 𝖼𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝗊𝗎𝗂 𝖽𝗈𝗂𝗍 𝖿𝖺𝖼𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗋é𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾 𝖽𝗎 𝗌𝗒𝗌𝗍è𝗆𝖾 é𝗅𝖾𝖼𝗍𝗈𝗋𝖺𝗅, 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝖿𝗈𝗇𝗍𝖾 𝖽𝗎 𝖿𝗂𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋, 𝗅’𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽’é𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗅𝗂𝖻𝗋𝖾𝗌, 𝖼𝗋é𝖽𝗂𝖻𝗅𝖾𝗌, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝗏𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗉𝖺𝗋𝖾𝗇𝗍𝖾𝗌.

𝖫𝖾𝗌 𝗋é𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺𝗍𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖺𝗌𝗌𝗂𝗌𝖾𝗌 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾𝗌 – 𝖾𝗅𝗅𝖾𝗌-𝗆ê𝗆𝖾𝗌 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌é𝖾𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗍ô𝗍 𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝗂𝖾𝗎𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 – 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖾𝗇𝖼𝗅𝖾𝗇𝖼𝗁𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗋é𝖼𝗈𝗇𝖼𝗂𝗅𝗂𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 sont rendus publics lors d’une cérémonie officielle, sans large diffusion -pour le moment- de son contenu. 𝖴𝗇 𝖼𝗁𝗋𝗈𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝟥𝟫 𝗆𝗈𝗂𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌é 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖺𝖽𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖾 𝖢𝖭𝖳 𝖺𝗎 𝗆𝗈𝗂𝗌 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗂 𝟤𝟢𝟤𝟤, 𝗌𝖺𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗇𝗌𝗎𝗌 𝗉𝗋é𝖺𝗅𝖺𝖻𝗅𝖾 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝗈-𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌. 𝖫à 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗋𝖾, 𝗅𝖺 𝗌𝗈𝖼𝗂é𝗍é 𝖼𝗂𝗏𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖺 𝖼𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽é𝗇𝗈𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍 𝗅’𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝖼𝗁𝖾 𝖼𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂è𝗋𝖾. 𝖣’𝖺𝗎𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗅𝖾 𝟩𝟩 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗍𝗂𝗉𝗎𝗅𝖺𝗂𝗍 𝖼𝗅𝖺𝗂𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾 𝖼’𝖾𝗌𝗍 𝖺𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝖾𝗍 𝖺𝗎𝗑 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌 𝗏𝗂𝗏𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖽é𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖾𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗃𝗈𝗂𝗇𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖺 𝖽𝗎𝗋é𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖫𝖾 𝖢𝖭𝖳 𝖺𝖽𝗈𝗉𝗍𝖾 𝗅𝖾 𝖼𝗁𝗋𝗈𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾 𝖾𝗇 𝗋é𝖽𝗎𝗂𝗌𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗎 𝗅𝖺 𝖽𝗎𝗋é𝖾, 𝟥𝟨 𝖺𝗎 𝗅𝗂𝖾𝗎 𝖽𝖾 𝟥𝟫. 𝖫𝖾 𝖻𝗈𝗎𝖼𝗁𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝗉𝗈𝗎𝗌𝗌é 𝗍𝗋𝗈𝗉 𝗅𝗈𝗂𝗇, 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗌𝗍𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝖺𝖽𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝖽é𝖼𝗅𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗀𝗎𝖾𝗋𝗋𝖾. 𝖤𝗅𝗅𝖾𝗌 𝖽é𝗇𝗈𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗈𝖻𝗌𝖼𝗎𝗋𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝖽𝗎𝗋é𝖾. 𝖫𝖾𝗌 𝗋é𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗇𝗎𝖾𝗌 𝗃𝗎𝗌𝗊𝗎𝖾-𝗅à 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝖾𝗑𝗉𝗈𝗌é𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝗎𝗌, 𝗈𝗇 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝖿𝖾𝗎 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝗎𝗍 𝖻𝗈𝗂𝗌. 𝖫’𝖺𝗍𝗆𝗈𝗌𝗉𝗁è𝗋𝖾 𝗇’𝖾𝗌𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝗅𝗈𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖽’𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍 𝗅’𝖺𝖽𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅 𝗉𝖺𝗋 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝖢𝗈𝗇𝖽é.

𝖫𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗈𝗇𝗍é 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝖽𝖾 𝗋é𝗀𝗇𝖾𝗋 𝗅𝖾 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗅𝗈𝗇𝗀𝗍𝖾𝗆𝗉𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗅𝖾 𝖾𝗆𝗉𝖾𝗌𝗍𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖢'𝖾𝗌𝗍 𝖺𝗎-𝖽𝖾𝗅à 𝖽𝗎 𝗌𝗈𝗎𝗉ç𝗈𝗇 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝖽'𝗎𝗇𝗌. 𝖫𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝖽𝗎𝗋𝖼𝗂𝗍 𝗅𝖾 𝗍𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗌𝖺 𝗆é𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾. 𝖠𝗎𝖼𝗎𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗇𝖾 𝗌𝖾𝗋𝖺 𝖿𝖺𝗂𝗍𝖾, 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗒𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝗌𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝖺𝗂𝗇. 𝖢𝗈𝗆𝗆𝖾 𝗀𝗎𝗂𝖽é 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾𝗌 𝖺𝖼𝖼𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗎 𝗅𝖾𝗇𝖽𝖾𝗆𝖺𝗂𝗇 𝖽𝗎 𝗉𝗎𝗍𝗌𝖼𝗁, 𝗅𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗌𝖾 𝗋𝖺𝗂𝖽𝗂𝗍. 𝖫𝖾 𝖥𝖭𝖣𝖢 à 𝗅'𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍-𝗀𝖺𝗋𝖽𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗅𝗎𝗍𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗍𝗋𝗈𝗂𝗌𝗂è𝗆𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖽𝖺𝗍 𝖽'𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝖢𝗈𝗇𝖽é 𝗌𝖾 𝗋é𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖾 𝖾𝗍 𝖺𝖿𝖿𝗎𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝖺𝗋𝗆𝖾𝗌, 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅'𝖺𝗉𝗉𝗎𝗂 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌. 𝖨𝗅 𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗎𝗇𝖾 𝗌é𝗋𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖾𝗑𝗂𝗀𝖾𝗋 𝖽𝗎 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗎𝗇 𝖼𝖺𝖽𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝖾𝗍 𝗎𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗇𝗌𝗎𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾𝗌.

𝖫𝖺 𝖢𝖤𝖣𝖤𝖠𝖮, 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗎𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖽𝖺𝗆𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗂𝗍 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝗉𝗋𝗈𝖿𝗂𝗅 𝖻𝖺𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾 𝖼𝖺𝗌 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾. À 𝗌𝖺 𝖽é𝖼𝗁𝖺𝗋𝗀𝖾, 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗎𝗀𝗎𝖾𝗎𝗑 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅𝗌 𝖽𝗎 𝖬𝖺𝗅𝗂 𝗇𝖾 𝗅𝗎𝗂 𝗈𝖿𝖿𝗋𝖺𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝖽𝖾 𝗋é𝗉𝗂𝗍. 𝖳𝗈𝗎𝗍𝖾𝖿𝗈𝗂𝗌, 𝖺𝗉𝗋è𝗌 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗆𝗈𝗂𝗌 𝖽’𝗁é𝗌𝗂𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝖾 𝖽𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇 𝖽𝖾𝗏𝗂𝖾𝗇𝗍 𝗌é𝗋𝗂𝖾𝗎𝗑. 𝖫𝖾 𝗌𝗈𝗆𝗆𝖾𝗍 𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝖺𝗂𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗈𝗎𝗌-𝗋é𝗀𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝗎 𝟥 𝗃𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍 𝟤𝟢𝟤𝟤, 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗌𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖺 𝖦𝗎𝗂𝗇é𝖾, 𝖽𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗆𝗂𝗌𝖾 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 𝖽’𝗎𝗇 𝖼𝖺𝖽𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽’𝗎𝗇 𝖼𝗁𝗋𝗈𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗉𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾, 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖺𝗎𝗍𝗋𝖾𝗌. 𝖲𝖾𝗋𝗏𝗂𝖼𝖾 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗆𝗎𝗆. 𝖬𝖺𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝖼𝗈𝗎𝗅𝗂𝗌𝗌𝖾𝗌, 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝗁𝗈𝗌𝖾𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍. 𝖱é𝖼𝗎𝗌é 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾, 𝗅𝖾 𝗆é𝖽𝗂𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋 𝖽é𝗌𝗂𝗀𝗇é 𝖬𝗈𝗁𝖺𝗆𝖾𝖽 𝖨𝖻𝗇 𝖢𝗁𝖺𝗆𝖻𝖺𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝗋𝖾𝗆𝗉𝗅𝖺𝖼é 𝗉𝖺𝗋 𝖡𝗈𝗇𝗂 𝖸𝖺𝗒𝗂, 𝗅’𝖾𝗑 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖻é𝗇𝗂𝗇𝗈𝗂𝗌.

𝖫𝖾 𝟤𝟣 𝗃𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍, 𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗎𝗏𝖾𝖺𝗎 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇 𝖾𝗑𝖾𝗋𝖼𝗂𝖼𝖾, 𝗅𝖾 𝗉𝗋é𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗅𝖾 𝗆é𝖽𝗂𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖢𝖤𝖣𝖤𝖠𝖮 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗍𝗈𝗎𝗌 à 𝖢𝗈𝗇𝖺𝗄𝗋𝗒. 𝖯𝖺𝗋𝖺𝖽𝗈𝗑𝖺𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍, 𝗋𝗂𝖾𝗇 𝗇𝖾 𝖿𝗂𝗅𝗍𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾𝗍𝗂𝖾𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝖾𝗌 ‘’𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌’’ 𝖿𝖺𝗂𝗍𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗅’𝗁𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗍 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗇𝖺𝗄𝗋𝗒. 𝖫𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂è𝗋𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝖥𝖭𝖣𝖢 𝖾𝗌𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆é𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗎𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗑𝗍𝖾 𝖽’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖽𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗀é𝗇é𝗋𝖺𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾 𝖽𝗎 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗌 𝖽𝖾 𝖠𝗅𝗉𝗁𝖺 𝖢𝗈𝗇𝖽é.

𝖫𝖾 𝗆𝗈𝗎𝗏𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗋𝖾𝖿𝗎𝗌𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝖾 𝗉𝗅𝗂𝖾𝗋 à 𝗎𝗇𝖾 𝖽é𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗉𝖾𝗋ç𝗎𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾 𝗅𝗂𝖻𝖾𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝖽𝖾. 𝖣𝖾𝗌 𝖺𝖿𝖿𝗋𝗈𝗇𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖺𝗋𝗍𝗂𝖾𝗋𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝖠𝗑𝖾, à 𝖢𝗈𝗇𝖺𝗄𝗋𝗒, 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝖽𝖾𝗌 𝗆𝗈𝗋𝗍𝗌, 𝖺𝗋𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝖾𝗌𝗍𝗋𝗎𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝖻𝗂𝖾𝗇𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝖾𝗇𝗋𝖾𝗀𝗂𝗌𝗍𝗋é𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝟤𝟪 𝖾𝗍 𝟤𝟫 𝗃𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍. 𝖨𝗅 𝖿𝖺𝗎𝗍 𝖽’𝖺𝗂𝗅𝗅𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗈𝗎𝗅𝗂𝗀𝗇𝖾𝗋, 𝗊𝗎𝖾, 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗅𝖺 𝗉𝗋é𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗍𝗋𝗈𝗂𝗌 𝗅𝖾𝖺𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝗆𝗈𝗎𝗏𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝖺𝗋𝗋ê𝗍é𝗌 𝗏𝗂𝗈𝗅𝖾𝗆𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗎 𝗌𝗂è𝗀𝖾 𝖽𝖾 𝗅’𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖿é𝗋𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾. 𝖫𝖺 𝗋𝗎𝗆𝖾𝗎𝗋 𝗉𝗋é𝗍𝖾𝗇𝖽 𝗊𝗎𝖾 𝖼𝖾𝗍𝗍𝖾 𝖺𝗋𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 à 𝗅𝖺 𝖻𝖺𝗌𝖾 𝖽𝗎 𝗅𝗂𝗆𝗈𝗀𝖾𝖺𝗀𝖾 𝖽𝗎 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾. 𝖫𝖾 𝖽𝖾𝗎𝗑𝗂è𝗆𝖾 𝖽é𝗉𝖺𝗋𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝗆ê𝗆𝖾 𝖽é𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍. 𝖨𝗇𝖽𝗂𝗀𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗈𝗎𝗍. 𝖫𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗌𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗍𝗈𝗆𝖻𝖾𝗇𝗍, 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝗌’𝖺𝖿𝖿𝗂𝖼𝗁𝖾 𝖺𝗎 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽 𝗃𝗈𝗎𝗋 𝖾𝗍 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗇𝗍𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝗌𝖼𝖾𝗉𝗍𝗂𝖼𝗂𝗌𝗆𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗈𝖻𝗌𝖾𝗋𝗏𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗅𝗎𝗌 𝗇𝖾𝗎𝗍𝗋𝖾𝗌. 𝖫𝖾 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝗏𝗂𝖾𝗎𝗑 𝖽é𝗆𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗀𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗇𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗒𝗌 𝖾𝗌𝗍 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝖿.

𝖫𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝖬𝗈𝗁𝖺𝗆𝖾𝖽 𝖡é𝖺𝗏𝗈𝗀𝗎𝗂 𝖾𝗌𝗍 𝗋𝖾𝗆𝗉𝗅𝖺𝖼é 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗇𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖾 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗋𝖼𝖾, à 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝗂𝗍𝖾 𝖽’𝗎𝗇 𝗅𝗈𝗇𝗀 𝖿𝖾𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗌𝗎𝗋 𝗌𝗈𝗇 𝖺𝖻𝗌𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗅𝗈𝗇𝗀é𝖾. 𝖴𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝗊𝗎é 𝗅𝖾 𝖽𝗂𝗌𝖺𝗂𝗍 𝖾𝗇 𝗋𝖾𝗉𝗈𝗌 𝗆é𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅. 𝖫𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌’𝖾𝗇𝗅𝗂𝗌𝖾, 𝖺𝗎𝖼𝗎𝗇𝖾 𝗅𝗂𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍é. 𝖣𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗈𝗇𝖼𝗍𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 à 𝗌𝖺𝗅𝗎𝖾𝗋, 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝗌𝖾𝗎𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗌𝗎𝖼𝖼è𝗌. 𝖠𝗌𝗌𝖺𝗂𝗇𝗂𝗌𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝗎 𝖿𝗂𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗇𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖾𝗍 𝗅𝖺 𝖿𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝖿𝖿𝖺𝗂𝗋𝗂𝗌𝗆𝖾 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗎𝗋𝗇𝗂𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝗋𝗂𝗓 à 𝗅’𝖺𝗋𝗆é𝖾.

𝑰𝒍 𝒆𝒔𝒕 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒓é𝒖𝒔𝒔𝒊𝒓

𝖫𝖺 𝖿𝖾𝗋𝗏𝖾𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝖼𝗈𝗎𝗉 𝖽’𝖤𝗍𝖺𝗍 𝖽é𝗇𝗈𝗍𝖺𝗂𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗅𝖺𝗌𝗌𝗂𝗍𝗎𝖽𝖾 𝗀é𝗇é𝗋𝖺𝗅𝖾 𝖾𝗍 𝖽𝗎 𝖽é𝗌𝖾𝗌𝗉𝗈𝗂𝗋. 𝖢𝗈𝗆𝗆𝖾 𝗎𝗇 𝖺𝗆𝗈𝗎𝗋𝖾𝗎𝗑 𝖾𝖿𝖿𝖺𝗋𝗈𝗎𝖼𝗁é à 𝗆𝖺𝗂𝗇𝗍𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌, 𝗅𝖾 𝗀𝗎𝗂𝗇é𝖾𝗇 𝖺 𝗅𝗈𝗇𝗀𝗍𝖾𝗆𝗉𝗌 é𝗍é 𝖽𝗎𝗉é. 𝖫𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗉𝖾𝗎𝗍 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝖽𝗈𝗇𝗇𝖾 𝖾𝗍 𝖻𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝗋 𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾𝗆𝗂𝗇 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝖽é𝗆𝗈𝖼𝗋𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗍𝖾. 𝖯𝗈𝗎𝗋 𝗇𝖾 𝗉𝖺𝗌 𝖺𝗏𝗈𝗂𝗋 𝗎𝗇𝖾 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂𝗍𝖾 𝗅𝖾 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗌 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝗈𝗏𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗍 :

𝖤𝗏𝗂𝗍𝖾𝗋 𝖽’𝖾𝗆𝗉𝗋𝗎𝗇𝗍𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖼𝗁𝖾𝗆𝗂𝗇𝗌 𝖽𝗈𝗎𝗍𝖾𝗎𝗑 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗎𝗏𝗈𝗂𝗋 à 𝗎𝗇 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾 « 𝖼𝗁𝗈𝗂𝗌𝗂 ». 𝖫 ’𝖾𝗑𝗉é𝗋𝗂𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝟤𝟢𝟣𝟢 𝖾𝗌𝗍 𝗋é𝖼𝖾𝗇𝗍𝖾. 𝖫𝖺 𝗅é𝗀𝗂𝗍𝗂𝗆𝗂𝗍é 𝖾𝗌𝗍 à 𝖼𝗈𝗇𝗊𝗎é𝗋𝗂𝗋 𝖾𝗍 𝗇𝗈𝗇 à 𝗇é𝗀𝗈𝖼𝗂𝖾𝗋. 𝖫𝖾 𝖢𝖭𝖱𝖣 𝗌𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗍 𝖽’ê𝗍𝗋𝖾 𝗌𝖺𝗇𝗌 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗀ü𝗂𝗍é 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗌𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗈𝗇𝗍é 𝖽’ê𝗍𝗋𝖾 𝗇𝖾𝗎𝗍𝗋𝖾 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝗅𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉é𝗍𝗂𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌. 𝖯𝖺𝗌 𝖽’𝖺𝖽𝗈𝗎𝖻𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽’𝗎𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗅𝖼𝗈𝗇𝗊𝗎𝖾 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾𝗉𝗋𝖾𝗇𝖾𝗎𝗋 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾.

𝖲𝖾 𝖽é𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗋 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗋𝗋𝗈𝗀𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗅’𝗈𝗋𝗀𝗎𝖾𝗂𝗅 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝖽é𝗆𝖺𝗋𝖼𝗁𝖾. 𝖫𝖾 « 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒍é𝒔 à 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒓𝒕 » 𝗇’𝖾𝗌𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝗎𝗇 𝖻𝗅𝖺𝗇𝖼-𝗌𝖾𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗌𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗆𝖾𝗍𝗍𝗋𝖾 𝗍𝗈𝗎𝗍. 𝖴𝗇𝖾 𝗀𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗇𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗍𝗎𝖾𝗎𝗌𝖾 𝖾𝗌𝗍 𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝗏𝖾, 𝗋𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍𝗎𝖾𝗎𝗌𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝗂𝖿𝖿é𝗋𝖾𝗇𝖼𝖾𝗌. 𝖤𝗇𝗍𝖺𝗆𝖾𝗋 𝗎𝗇 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾 𝖿𝗋𝖺𝗇𝖼 𝖾𝗍 𝗌𝗂𝗇𝖼è𝗋𝖾 𝖾𝗍 é𝗏𝗂𝗍𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖾𝗑𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖫𝖾 𝖱𝖺𝗌𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗋ô𝗇é 𝗌𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗍 𝖽’ê𝗍𝗋𝖾 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝖿. 𝖲𝗂 𝗅𝖾 𝟢𝟧 𝗌𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾, 𝗂𝗅 𝖺 𝖿𝖺𝗅𝗅𝗎 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝖺𝗀𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌, 𝗂𝗅𝗌 𝗇𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗏𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗎𝖻𝗅𝗂𝖾𝗋 𝗅𝖾 𝗅𝗈𝗎𝗋𝖽 𝗌𝖺𝖼𝗋𝗂𝖿𝗂𝖼𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾𝗌 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗆𝖾𝗍𝗍𝗋𝖾 𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗅 𝗅𝖾 𝗋é𝗀𝗂𝗆𝖾 𝖽é𝖼𝗁𝗎. 𝖴𝗇𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗌𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝗉𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖾𝗆𝗉𝗋𝗎𝗇𝗍𝖾𝗋 𝗎𝗇𝖾 𝗇𝗈𝗎𝗏𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖽𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖢’𝖾𝗌𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝗉é𝗋𝗂𝗈𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗂𝖼𝖾 𝖺𝗎 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝖾, 𝖺𝗎 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗇𝗌𝗎𝗌 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗌’𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗎𝗏𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖻𝗂𝖿𝗎𝗋𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖫𝖾 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗎𝗋 à 𝗅’𝗈𝗋𝖽𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅 𝗇𝖾 𝗉𝖾𝗎𝗍 𝗌𝖾 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖾 𝗈𝗎 𝗋é𝗎𝗌𝗌𝗂𝗋 𝗌𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝗈-𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝗊𝗎𝗂 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝗌𝖾𝗎𝗅𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉é𝗍𝗂𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝗂𝗌é𝗌 𝖾𝗇 𝖽é𝗆𝗈𝖼𝗋𝖺𝗍𝗂𝖾.

𝖱𝖾𝗇𝖽𝗋𝖾 𝗅𝖺 𝗃𝗎𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 𝗂𝗆𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖺𝗅𝖾 à 𝖽é𝖿𝖺𝗎𝗍 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝗂𝗇𝖽é𝗉𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖾𝗇𝗍𝗂è𝗋𝖾. 𝖫𝖺 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝖺 𝖿𝖺𝗂𝗍 𝗌𝗈𝗇 𝖼𝗋𝖾𝖽𝗈, 𝖽𝗎 𝗆𝗈𝗂𝗇𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗌 𝗌𝗅𝗈𝗀𝖺𝗇𝗌 𝖾𝗍 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌.

La Cause Guinée (LCG)