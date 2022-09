DROITS HUMAINS: la Commission africaine dénonce une « situation inquiétante en Guinée »

Les violations des droits humains par les autorités guinéennes préoccupent au-delà des frontières nationales. En tout cas, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) s’en inquiète. Via deux de ses rapporteurs, elle dénonce dans ce un communiqué datant du 25 août dernier, de nombreuses restrictions aux libertés. « Elle constate amèrement que ces défis entraînent continuellement des violations des droits de l’homme, en particulier des violations de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi que du droit à la vie et à l’intégrité physique », peut-on notamment lire dans ce rapport. En filigrane, elle est question de la répression des manifestations de l’opposition politique et de la société civile, mais aussi de la dissolution récente du FNDC.

Ci-dessous, l’intégralité du communique

Communiqué de presse sur la situation des droits de l’homme en République de Guinée

Le Rapporteur sur la République de Guinée (Rapporteur pays), l’Honorable Commissaire Hatem Essaiem, ainsi que le Rapporteur Spécial sur les Prisons, les Conditions de Détention et l’Action de la Police en Afrique, l’Honorable Commissaire Maria Teresa Manuela de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) sont profondément préoccupés par la situation inquiétante des droits de l’homme en République de Guinée.

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, à travers ses Rapporteurs, constate avec tristesse que depuis plusieurs mois, la Guinée fait face à plusieurs défis, notamment ceux liés à la garantie des droits de l’homme sur son territoire. Elle constate amèrement que ces défis entraînent continuellement des violations des droits de l’homme, en particulier des violations de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi que du droit à la vie et à l’intégrité physique. Les informations reçues révèlent que non seulement les manifestations de l’opposition politique et de la société civile sont de plus en plus réprimées, mais qu’elles sont également le théâtre d’un usage excessif de la force par les forces de sécurité, qui se traduit par une multitude d’arrestations, des blessés et plusieurs décès. Des nouvelles encore plus récentes indiquent que le gouvernement a décidé de dissoudre le Front national de défense de la Constitution, un mouvement citoyen, qui a été créé en avril 2019.