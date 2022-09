CNT : une délégation de femmes maliennes reçue par Dansa Kourouma

L’association des femmes maliennes dont nous parlions précédemment à Kankan, est arrivée à Conakry. Porteuses d’un message de remerciement des autorités guinéennes pour le soutien et la solidarité que ces dernières ont témoignés au Mali, quand ce dernier était récemment sous embargo de la CEDEO, elles ont été reçues ce mardi 6 septembre par le président du Conseil national de Transition (CNT), Dr. Dansa Kourouma. Ce dernier en a profité pour saluer le soutien que la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta reçoit de la population malienne. Les Guinéens devraient faire de même à l’égard du CNRD, tel est le vœu exprimé par le chef de l’organe législatif de la Transition.

Réunies au sein de l’Association ‘’Mali Koura’’ et issues d’un total de 52 groupements, les membres de la délégation qui disent s’exprimer au nom des Maliens dans leur ensemble, font part de toute leur gratitude et leur reconnaissance à l’endroit de la Guinée. Le fait que les autorités guinéennes se soient abstenues de fermer les frontières avec le voisin du nord, comme le demandait la CEDEAO, les Maliens ne sont pas prêts à l’oublier. « Les femmes du Mali réunies au sein de l’association de Mali Koura, nous sommes venues en Guinée pour féliciter le Gouvernement de la transition Guinéenne, qui nous a accompagné lorsque la CEDEAO a fermé les frontières », a déclaré à ce sujet, la cheffe de la délégation et présidente de l’Association, Mama Lala Diaby.

Et Dr. Dansa Kourouma a mis l’occasion à profit pour rappeler la nécessité de bien mener la transition aussi bien en Guinée qu’au Mali et au Burkina Faso. « Cette bâtisse doit être bien faite. Si la maison n’est pas bien construite, ses occupants seront inondés dès la première pluie parce que la maison n’est pas solide, ou bien elle s’écroulera avec la première tempête politique. Maintenant, c’est à nous de nous battre pour la réussite de ces trois transitions en Guinée, Mali et Burkina Faso », souligne le président du CNT.

D’ores et déjà, de la Transition malienne, il y a quelque chose dont Dr. Dansa Kourouma souhaiterait que les Guinéens s’inspirent. C’est la cohésion autour de la junte. « Le peuple malien soutient sans ambages la transformation politique et sociale engagée par le gouvernement de la transition malienne. Il faut que le peuple de Guinée soit derrière ceux qui sont en train de conduire cette transition pour amener le pays à bon port. On ne doit pas le faire avec complexe. On doit le faire entièrement sans démagogie. C’est ce qui peut nous aider à réussir dans cette transition qui n’est contre personne », a-t-il lancé.

Et comme pour corroborer ces propos, le président de l’Association ‘’Mali Koura », a également déclaré : « Je vais vous dire honnêtement, le président Assimi Goita œuvre beaucoup pour le changement. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya est dans la même dynamique. Alors, c’est dans ce cadre que nous devons soutenir la Guinée au même titre que notre pays. C’est une raison de plus pour nous d’œuvrer pour que ces deux transitions réussissent ».

