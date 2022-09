SALON DE L’INDUSTRIE : Rose Pola Pricemou annonce les couleurs de la 2ème édition

La deuxième édition du Salon de l’industrie de Guinée (SIG) est programmé du 7 au 9 décembre 2022 à Conakry sous le thème : « A l’ère de la ZLECAF, quelle politique pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles » ? L’annonce a été faite ce vendredi 9 septembre 2022 par la ministre du Commerce, de l’Industrie et des petite et moyennes Entreprises. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation du rapport du SIG 2021.

Au compte de la seconde édition, le Salon donnera lieu à plusieurs thèmes. C’est le cas notamment, selon la ministre de l’industrie, l’Agrobusiness, la ZLECAF, la formation l’environnement, la sécurité du travail, l’industrie minière, l’énergie, l’agriculture et le transport. En outre, « ce salon permettra aux compétences des pays africains de réfléchir aux voies et moyens pouvant mettre le continent sur la voie du développement industriel, compte tenu des enjeux géopolitiques actuels », assure Rose Pola Pricemou. Parce que l’ambition est de faire du SIG un « évènement pérenne et incontournable dans l’agenda guinéen, africain et international des grandes rencontres et compte se positionner graduellement comme l’un des principaux événements géostratégiques ».

Et si avec cette deuxième édition, on veut voir si grand, c’est partant des résultants de la première. Cette dernière, à en croire Sékou Oumar Cissé, commissaire général de la 2ème édition a été couronnée de succès. En deux jours, elle avait parmis d’organiser 7 panels animés par des experts nationaux et internationaux et la mise en relation de 15 entreprises qui ont pu faire des activités entre elles. « On a également pu organiser trois ateliers, visiter trois unités industrielles et mobiliser toutes les unités industrielles sur le plan local. Cela nous a permis de faire venir des partenaires de l’extérieur qui ont pris part à des panels », souligne également Sékou Oumar Cissé.

Au nombre des recommandations issues de la première édition, on a celle qui invite à « veiller à ce que les partenariats publics-privés (PPP) soient structurés autour d’un cahier des charges bien défini, assorti de critères/ indicateurs de performance spécifiques, mesurables, atteignables, avec une contrainte de temps pour chacun (S.M.A.R.T)

Outre la mesure en œuvre des recommandations issues de la première édition du SIG, Dr Balla Mamady Camara, le président du comité d’organisation de la deuxième édition promet des innovations. Il énonce à ce titre l’accompagnement des startups mais aussi la régionalisation de l’entreprise. « Nous aurons aussi à élaborer des magazines pour les industriels en vue de dresser une lecture de ces unités industrielles qui foisonnent », rajoute-t-il. Le choix en rapport avec la ZLECAF se justifie, selon lui, par la nécessité d’accompagner la « volonté d’intégration profonde et de réformes adéquates » de l’Union africaine. Justement, dans l’optique de la dimension panafricaine que voudrait épouser le Salon, le Mali et le Maroc ont été retenus comme invités d’honneur de la seconde édition.

A préciser que principal objectif du Salon de l’industrie de Guinée (SIG) est de mobiliser les compétences guinéennes autour d’un espace d’échanges à travers des expositions, des conférences hybrides, des panels et des concours pour faire face aux défis de la croissance inclusive de la Guinée. Il est aussi présenté comme un espace de création d’opportunités d’affaires à travers les participants.

Balla Yombouno