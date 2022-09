CNSS : Charles Wright demande des poursuites contre Bakary Sylla

L’affaire prend une tournure plus sérieuse pour le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Parce que désormais le ministre de la Justice se saisit formellement des accusations de détournement portées à l’encontre de Bakary Sylla. Reprenant à son compte les allégations relayées par la presse et distillées sur les réseaux sociaux, Alphonse Charles Wright donne des injonctions à des fins de poursuites judiciaires contre Bakary Sylla et Assimiou Sall, ancien agent comptable de la CNSS, pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. Le montant mis en cause est de 67 800 euros virés en deux tranches dans un compte domicilié dans le paradis fiscal qu’est la république d’Andorre.

N’Famoussa Siby