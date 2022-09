CNT : le projet de loi des finances rectificative 2022 soumis aux conseillers

Les conseillers nationaux de la transition étaient en plénière ce mercredi 14 septembre 2022. L’ordre du jour portait sur la présentation de la Loi de finances rectificative (LFR). Pour la circonstance, devant 74 des 81 conseillers, on notait la présence des ministres du Budget et de l’Economie ainsi que celle du gouverneur de la Banque centrale. Cette cérémonie va donner lieu, durant les 10 prochains jours, aux travaux d’analyse du projet soumis par le gouvernement, à travers en particulier l’examen des prévisions de recettes et des dépenses d’ici à la fin de l’année.

Selon le ministre du Budget, les fondamentaux économiques « qui ont servi de base à l’élaboration de la LFI 2022 en décembre dernier ont profondément évolué et ont conduit à la proposition de la révision de la loi des finances initiale 2022 ». Il ajoute que « la projection du taux de croissance de l’économie guinéenne était de 5,7% ».

Les deux ministres du pool économique du gouvernement ont tous considéré le conflit russo-ukrainien et la pandémie de la COVID-19 comme les principales causes de l’évolution rapide et défavorable de l’environnement économique guinéen. C’est ainsi que le ministre du budget a indiqué que « le budget guinéen a ainsi été confronté à une baisse de ses prévisions des recettes douanières ». Dans un tel contexte, le projet de la LFR ainsi soumis au CNT, dit-il, « a été préparée afin de préserver la stabilité macroéconomique, contribuer à la maîtrise de l’inflation et prévenir une dégradation de la situation socio-économique ».

Dr. Lancinè Condé révèle que les recettes ont augmenté de moins de 1 % à 0,49 % et les dépenses ont baissé de moins de 1%, à 0.13%. « Le projet s’équilibre en dépenses et en recettes autour de 30.000 milliards. Il y a quelques chiffres à la marge mais globalement il faut retenir ce budget, alors que la LFI se chiffrait à 33 milliards », a-t-il indiqué à l’endroit des conseillers nationaux.

Aliou Nesta