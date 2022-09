Conakry Terminal lance sa solution de paiement par Orange Money

C’est une innovation dont devraient se féliciter les clients de Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports. En effet, pour améliorer le parcours du client dans ses locaux et éviter les encombrements, Conakry Terminal, en collaboration avec la société Orange, a lancé ce jeudi 15 septembre, sa solution de paiement par Orange Money. La cérémonie de lancement s’est faite dans les locaux mêmes de la société qui opère sur le terminal à conteneurs du port de Conakry.

« Pour décongestionner les guichets, Conakry Terminal lance cette opération qui offre la possibilité de payer via l’application de Orange Money et qui permet de gagner du temps et un retour rapide d’informations », a annoncé Rassak Salami directeur administratif et financier pays de Bolloré Transport Logistics Guinée, au cours de la cérémonie. Le directeur administratif et financier qui insiste sur l’avantage que les clients peuvent tirer de cette solution. « Il y aura vraiment une fluidité des opérations aussi bien ici à nos guichets qu’au niveau du guichet Roro ou à la livraison au port de Conakry », assure-t-il.

Salami espère en conséquence que le maximum de clients vont recourir à ce nouveau service, dans le cadre des opérations avec Conakry Terminal. En tout cas, il le leur recommande vivement. « Vous allez pouvoir faire vos transactions avec le même niveau de sécurité. Vous allez retrouver le parcours que vous aviez avant, mais sous une forme dématérialisée, sous une forme digitale surtout. Donc, vous avez l’information quand le paiement est effectif sur votre téléphone. Vous avez un retour d’information. Vous recevez un SMS qui vous indique que vos factures sont payées. À partir de ce moment, vous avez juste à attendre la suite de vos opérations et la livraison des conteneurs», leur assure-t-il.

Aliou Nesta