EDUCATION : le gouvernement offre des kits scolaires aux enfants en situation difficile

Le ministre Secrétaire général à la présidence de la république, représentant le président de la Transition, a remis ce mercredi 14 septembre 2022, des kits scolaires aux élèves et enfants orphelins de Guinée. C’est l’école SOS Villages d’Entag située dans la commune de Matoto qui a servi de cadre à la cérémonie de remise. On notait pour la circonstance la présence du ministre de l’Enseignement pré-universitaire ainsi que le directeur de cabinet de la présidence.

Pour le directeur national de SOS villages d’enfants en Guinée, le geste des autorités est des plus opportun. D’autant que la vulnérabilité des enfants en Guinée est de plus en plus manifeste, à ses yeux. « La plupart des parents ont démissionné vis-à-vis de leur rôle de parents à l’endroit de leurs enfants, nos communautés ont perdu complètement le sens des valeurs qui caractérisent autrefois les communautés africaines, et enfin, les autorités politiques et administratives à divers niveaux se sentent de moins en moins redevables vis-à-vis de la protection de l’enfant », indique en effet Richard Watchiou.

Pour leur part, les élèves auxquels les kits ont été offerts remercient les autorités. Thérèse Tété Koïvogui, leur porte-parole en profité tout de même pour dire aux représentants du président de la Transition qu’ils comptent sur lui pour faire de l’école guinéenne une « école de qualité et des élèves d’aujourd’hui des adultes de qualité pour demain ». Or, à ses yeux, le « renforcement de capacités des acteurs, la mise aux normes de certains établissements, la supervision des écoles, une grande implication des parents contribueront entre autres à l’atteinte des objectifs de refondation de notre école et de notre système éducatif ».

Elle a par ailleurs attiré l’attention de la délégation officielle sur les risques qu’encourent les enfants vulnérables en termes de violations de leurs droits. Ceux qui sont privés de la protection parentale tout particulière ou risquent de l’être « ne sont pas épargnés par des cas d’abus sexuels, de viol, d’agression sexuelle, de maltraitance physique ou psychologique, mais aussi par d’autres formes d’exploitation et des violences », dit-il.

S’adressant tout particulièrement au ministre secrétaire général à la présidence de la république, les bénéficiaires ont imploré son accompagnement en vue de l’amélioration des services offerts aux enfants ayant besoin de protection parentale adaptée. « Ce soutien passe par le parrainage d’enfants et de familles vulnérables, les dons de diverses natures, mais aussi et surtout par l’accès aux fonds d’indigence de l’Etat », note encore la porte-parole.

En procédant à la remise, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a déclaré : « C‘est un geste symbolique mais c’était une façon de dire à ces enfants qu’ils ont également un père et qu’il veille sur eux »

A rappeler que ce don est composé de sacs, livres, boîtes mathématiques, cahiers, crayons et stylos, etc.

