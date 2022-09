CONAKRY : l’Oprogem met la main sur un quadragénaire qui abuse de petits garçons

Conséquence de la libération de la parole ou décadence morale de la société guinéenne ? Une chose est sûre, le phénomène des abus sexuels sur en particulier des petits enfants, on en parle de plus en plus en Guinée. En témoigne le cas du Mohamed Camara que l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (Oprogem) a présenté ce vendredi. Agé de 38 ans, il est accusé de pédophilie sur quatre garçons dont les âges varient entre 8 et 13 ans.

Les faits se seraient produits à Tombo, dans la commune de Kaloum. Le présumé pédophile, lui, est artiste de profession. C’est un des enfants victimes qui a donné l’alerte. Agé de 8 ans, il a dit à sa famille « qu’un homme abuse de lui par la voie anale », explique Marie Gomez, la commissaire principale de l’Oprogem. Depuis, Mohamed Camara a été interpellé. Quant aux enfants, dit-elle, ils « ont été référés à la médecine légale. Selon le rapport médico-légal, il y a eu relâchement au niveau de l’anus ».

Devant les médias, l’accusé a reconnu les faits. Cependant, fait-il remarquer : « Ce n’est pas moi qui déshabillais les enfants. Ce sont eux-mêmes qui se mettaient nus ». Puis, de demander pardon aux familles.

Balla Yombouno