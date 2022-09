CNT : les conseillers ratifient un accord de prêt relatif à l’assainissement de la ville de Conakry

En session plénière ce samedi 17 septembre, les conseillers nationaux du CNT, ont examiné et adopté à l’unanimité l’autorisation de ratification des accords relatifs au projet de modernisation et d’extension de la station d’épuration des eaux usées de Conakry, signé le 6 avril dernier entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement (BID). Le financement portant sur 18,80 millions US comprend 10 millions de prêt, 8,5 millions de vente à tempérament et 300 000 de don.

Les conditionnalités de la mise à disposition des crédits se présentent comme suit :

Pour l’accord de prêt :

Le remboursement se fera en 36 versements semestriels consécutifs de 194 531,79 de Dinar Islamique (DI) sur une période de 25 ans ;

La période de grâce est de 7 ans ;

Les frais de service estimés à 507 559,16 de Dinar Islamique seront remboursés en 22 versements semestriels à compter de la date de signature ;

Le dernier décaissement est arrêté au 31 décembre 2026.

Pour l’accord de vente à tempérament :

Le remboursement se fera sur 20 ans ;

Le taux de marge est de 2,66% par an.

Le projet dans sa globalité, touchera les communes de Kaloum, Dixinn, et Matam à travers les quartiers Cameroun, Camayenne, Landreyah, Coleyah-Domino, Coleyah-Centre, Coleyah-Imprimerie, Coleyah-Cité, Mafanco et Mafanco-centre.

Selon la rapporteur, « les objectifs assignés à ce projet consistent à mettre à niveau et à augmenter la capacité de la station existante de 5 mille mètre cube par jour à 25mille 800 mètre cube jour à l’horizon 2035. Renouveler les 5 stations de pompage d’eaux usées existantes afin de répondre aux normes internationales et renforcer les capacités du personnel de l’agence d’exécution et des acteurs du secteur de l’assainissement… »

Prenant la parole devant les conseillers nationaux, le ministre de l’Economie, des Finances et du plan, Moussa Cissé, se dit satisfait du vote accordé à ces accords et a rassuré de l’utilisation des fonds conformément aux exigences de transparence et d’efficacité dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes de développement.

Balla Yombouno