CONAKRY : Bernard Goumou lance les travaux de l’AG de la Chambre de commerce

Ouverture ce mercredi 21 septembre 2022, des travaux de la 2ème Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée. C’est le premier ministre chef du gouvernement qui a présidé l’ouverture des travaux accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dans un complexe hôtelier de la place.

Durant deux jours, les 128 délégués consulaires débattront de l’organigramme de l’administration consulaire et de la composition des commissions techniques. Il sera également question de l’adoption du budget et de l’élection des membres des 19 commissions techniques.

Selon le président de la Chambre de commerce, les défis internes auxquels sont son institution est confrontée au moment d’aborder cette Assemblée générale, se rapportent à la nécessité de « doter la chambre d’organes de gestion et de contrôle et créer les documents adaptés, et de les diffuser à une large échelle ». (…). Il s’agit notamment, dit-il, du règlement intérieur, de la charte d’éthique et de déontologie des commissions techniques, du budget ainsi que des manuels de procédure administrative, financière et comptable.

Quant aux défis externes, ils concernent entre autres la récupération des prérogatives de l’institution transférés à d’autres organes, en raison de l’hibernation trop prolongée de cette dernière sur la scène nationale.

Pourtant, dans son intervention, la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME évoque quant à elle, d’autres enjeux touchant notamment à la mobilisation des ressources pour l’institution. « Vous devez travailler à diversifier les ressources de l’institution consulaire, et surtout vous saisir de toutes les opportunités d’appui de partenariat et de financement que vous offre la coopération avec les pays et institutions amis de la Guinée », leur suggère Rose Pola Pricemou.

Sur la même lancée, le premier ministre Bernard Goumou invite les membres de la CCIAG à travailler tout en favorisant la promotion des activités économiques et la compétitivité de des entreprises, à aider à la formalisation de notre économie, à accroître les recettes de l’État et à soulager les populations guinéennes, notamment en favorisant leur accès aux produits de grande consommation de qualité à des prix abordables.

En retour, le chef du gouvernement assure les opérateurs économiques de l’écoute du gouvernement, aussi bien pour leurs conseils que pour leurs sollicitations.

S’adressant en fin aux élus consulaires, il les invite à mettre en avant l’intérêt de leur institution et de la Guinée et à éviter toute autre considération dans l’examen et l’adoption des textes et documents qui leur sont soumis dans le cadre de l’AG qui commence

