EMBALO FERME : « 36 mois, c’est inacceptable pour la CEDEAO »

Dans l’entretien diffusé ce mercredi 21 septembre sur les antennes de RFI, le président de la Guinée Bissau annonce-t-il la tonalité du sommet de la CEDEAO de ce jeudi à New York ? En tout cas, sur le sujet relatif à la durée de la Transition guinéenne, Umaro Sissoco Embalo, également président en exercice de l’organisation sous-régionale, ne s’est pas embarrassé de subtilités diplomatiques. Il est « inacceptable » et tout simplement inenvisageable, dit-il, que la CEDEAO accepte les 36 mois proposés initialement par les autorités guinéennes. C’est une question de principe que l’organisation que se fera le devoir de faire respecter, tranche Embalò.

Et si la junte guinéenne persiste à vouloir s’accrocher à son agenda portant sur les 36 mois, des « sanctions lourdes mêmes », seront adoptées, menace le président en exercice de la CEDEAO. Parce que « on ne peut pas accepter cela », dit encore le président de la Guinée Bissau. D’autant que dit-il, lors de son dernier séjour en Guinée, un accord avait été trouvé autour d’une transition ne devant pas dépasser deux ans. « On a discuté et on est arrivé au consensus qu’on ne peut pas dépasser les 24 mois », souligne Umaro Sissoco Embalo.

Et pour qu’aucune confusion ne subsiste, il martèle en guise de conclusion : « Je peux assurer d’une chose, de la part de la CEDEAO, les 36 mois ne sont pas négociables (sans doute veut-il dire ne sont pas acceptables) ».

Sur le principe, on peut penser que les autorités guinéennes peuvent accepter cette exigence de l’organisation sous-régionale. En effet, dans son discours de ce mardi 20 septembre portant sur le cadre de dialogue inclusif que le président de la Transition vient de créer, le premier ministre, Bernard Goumou, a indiqué que le dialogue devrait permettre de trouver un consensus sur « l’agenda de la Transition » et de s’entendre sur les « approches et les échéances de mise en œuvre des points d’action » de cet agenda.

