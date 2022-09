TRANSITION : la CEDEAO dévoile la nature de ses sanctions contre la Guinée

On le disait précédemment. A l’issue de son sommet extraordinaire, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO n’avaient donné la nature des sanctions qu’ils avaient décidé d’infliger à la Guinée. Mais désormais, c’est le cas. Ces sanctions se trouvent consignées par le communiqué final qui a sanctionné la rencontre de New York. Et elles sont de trois ordres.

En premier lieu, les autorités de la CEDEAO décident d’infliger une sanction diplomatique en rappelant, pour disent-elles, « consultations par les Etats membres de la CEDEAO de leurs ambassadeurs accrédités auprès de la République de Guinée ». Ensuite, l’organisation sous-régionale, annonce la « suspension de toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC ». Enfin, des restrictions plus ciblées sont décidées à l’encontre de personnalités membres du CNRD, du gouvernement et du Conseil national de Transition (CNT). Au total, il s’agit de 56 personnalités dont 21 relevant du CNRD, les 28 membres du gouvernement et 7 membres du bureau du CNT (voir liste à la fin de l’article). Des personnalités auxquelles il est interdit de voyager et dont les avoirs se trouvent gelés.

L’organisation sous-régionale invite les membres de la CEDEAO, mais aussi l’Union africaine, les Nations unies et les autres organisations partenaires à « soutenir l’application de ces sanctions et à continuer d’apporter leur soutien à la Guinée en vue de la réussite de la transition politique”.

Enfin, la CEDEAO donne à la Guinée un délai d’un mois à compter du 22 septembre, pour « accepter une durée de Transition raisonnable et acceptable ». « Sous peine de sanctions plus sévères », avertit-elle.

